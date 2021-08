Olayinka do Kodaně nepřestoupí! Neprošel zdravotní prohlídkou

Petar Musa je na odchodu do portugalské Boavisty, Slavia řeší budoucnost Micka van Burena, o Davida Zimu je zájem v italské Serii A. To ale nemuselo být všechno. Dánská média v úterý informovala o zájmu tamního velkoklubu FC Kodaň o křídelníka Petera Olayinku. Zdroje serveru iSport.cz následně potvrdily, že měla v uplynulých hodinách dorazit do Edenu konkrétní nabídka na zhruba 3,5 milionu euro, tedy přibližně 91 milionů korun. Z transferu ovšem sešlo. Důvod? Olayinka neprošel zdravotní prohlídkou.

Není to tak dlouho, co kolem Petera Olayinky kroužily celky z bundesligy. Mluvilo se především o zájmu Leverkusenu a Stuttgartu. Podobně těžké váhy v tuhle chvíli podle všeho ve hře nejsou, přesto je o pětadvacetiletého fotbalista za hranicemi nadále zájem.

Dánská média v úterý přišla se zprávou, že by Olayinku do svého kádru rád získal celek FC Kodaň. Zdroje redakce iSport.cz to potvrdily s tím, že do Edenu už měla dorazit dokonce oficiální nabídka. Její výše? Zhruba 3,5 milionu euro, tedy v přepočtu přes 90 milionů korun.

Je to výrazně méně, než si vedení českého mistra ještě před pár měsíci představovalo, v potaz je ale třeba vzít aktuální stav věcí. Olayinka má přetrvávající zdravotní problémy, v probíhající sezoně proto naskočil jen do tří utkání a na hřišti strávil pouze 87 minut.

Kodaň se snažila rodáka z Ibadanu nalákat na pohádkový plat, podle zákulisních zpráv mu nabídla roční příjem ve výši 670 tisíc euro. Tedy téměř 17,5 milionu korun! Navíc v čistém, po zdanění…

Už ve Slavii se Olayinka rozhodně nemá špatně, jeho měsíční příjem by měl lehce přesahovat hranici milionu korun. Přesunem na sever by si ovšem výrazně polepšil.

K tomu ovšem (minimálně v tuhle chvíli) nedojde. Podle informací iSport.cz totiž Olayinka z blíže nespecifikovaných důvodů neprošel zdravotní prohlídkou. To znamená jediné, transfer na sever je u ledu.