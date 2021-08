Vzpomínky na titul i LM! Horváth s Bakošem založili speciální várku piva

V rámci oslav 110. výročí od založení klubu vybrali fanoušci čtyři největší momenty klubové historie, které budou na výročních pivních plechovkách. Jde o první titul (jaro 2011), postup přes Kodaň do Ligy mistrů (léto 2011), gól Tomáše Wágnera do sítě CSKA Moskva (podzim 2013) a titul pro Čišu (jaro 2015).

Čtyři zmíněné momenty se dostanou na speciální edici plechovek, k nimž osobnosti západočeského klubu osobně založili várku piva. Na starost si to vzali současní asistenti trenéra prvního týmu Pavel Horváth a Marek Bakoš, za hráče přišel gólman Jindřich Staněk.

„Vše jsem řádně zkontroloval a je to v naprostém pořádku. Fanoušky čeká to nejlepší pivo,“ pravil během kontroly patron momentu zobrazující první mistrovský titul, při němž jako tehdejší kapitán zvedal po výhře nad ostavským Baníkem nad hlavu vítězný pohár. „Tenkrát celé město pohltila neskutečná euforie a jsem rád, že tento moment nechybí ve výběru,“ těšilo někdejšího vynikajícího záložníka.

Marek Bakoš, další plzeňská ikona z úspěšných sezon poslední dekády, přímo do varného kotle přidal potřebný chmel. „Je pro velkou ctí, že mohu být u založení této speciální várky piva pro naše fanoušky. Už se těším, až jim ho budeme moci nabídnout,“ uvedl hráč, jenž byl osobně u všech čtyřech vybraných momentů a je patronem postupu přes Kodaň do Ligy mistrů. „Byla to obrovská zásluha celého týmu. Hráli jsme proti Messimu či Ibrahimovičovi, krásně se na to vzpomíná.“

Gólman Jindřich Staněk zase připomněl branku Tomáše Wágnera, kterou Viktoria v sezoně 2013/14 porazila CSKA Moskva a ze třetího místa ve skupině Ligy mistrů postoupila do jarní fáze Evropské ligy. „Moc dobře si na tento gól vzpomínám, Viktorka zažila velké chvíle a úspěchy a pro mě osobně je velkou motivací, abychom něco podobného zažili také,“ přál si Staněk.

Kdy se várka piva dostane k fanouškům? „Speciální plechovky představíme před výročním zápasem, který nás čeká v polovině září. Právě před tímto utkáním půjde tato limitovaná edice do prodeje v celém západočeském regionu,“ upřesnil mluvčí klubu Václav Hanzlík.