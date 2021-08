Bílek před odvetou: Cesta k úspěchu vede přes aktivitu. Co marodka?

Náskok 2:0 z domácího klání znamená solidní výsledkový polštář. Přesto čeká Viktorii Plzeň v odvetě play off Konferenční ligy tuhá bitva. Zvládnout poslední krok na bulharské půdě a projít přes CSKA Sofia do podzimní skupiny evropských pohárů je pro celý klub velmi důležitý cíl. „Jsme po všech stránkách připravení,“ věřil trenér Západočechů Michal Bílek na předzápasové tiskové konferenci.

Zkušený kouč spoléhá na výborné nastavení současné Viktorie. Plzeňský tým jde do odvety s bilancí 9:1 ve výtečně rozjeté sezoně. Zároveň si musí dávat hráči pozor, aby nedopadli jako v prvním duelu ve Walesu proti TNS, kde padli 2:4 a 3. předkolo uhráli až na penalty v domácí odvetě. „To je velké varování,“ souhlasil Bílek.

Dvougólovou ztrátu jste proti TNS doma smazali. Ale jak se vyvarovat tomu, co jste předvedli při prohře ve Walesu?

„Víme, že zdaleka nic hotového ještě není. Podařil se nám pouze první zápas, ten jsme zvládli výsledkově i herně. Pokud ho zopakujeme, máme šanci postoupit dál. Ale CSKA je velmi dobrý tým, silný v ofenzivě. Musíme bránit podstatně lépe, než ve Walesu, to bylo velké varování. Ale poslední tři zápasy jsme neinkasovali, to je povzbuzující, v tom musíme pokračovat.“

Jak mužstvo chystáte na tak důležitý zápas?

„Ve svém středu máme hráče, co ještě evropské poháry nezažili. Ale i naši mladí kluci to doma odehráli dobře. Jsme po všech stránkách připravení na atmosféru i na vývoj utkání, který může být jakýkoliv. Povzbudily nás velmi slušné výsledy z poslední doby. Těšíme se na zápas a věříme, že to pro nás dobře dopadne.“

Až na Jana Kopice, Aleše Čermáka, Lukáše Kalvacha a mladého Václava Míku se vám vyprázdnila marodka. Jaký je zdravotní stav hráčů, co odletěli do Bulharska?

„Jejich zdravotní stav je v pořádku, všichni, co přijeli, jsou připravení hrát.“

Vnímáte tíhu odvety, která může klubu zařídit podzim v pohárové Evropě?

„Od prvního zápasu proti Brestu je našim cílem postoupit do Konferenční ligy. Víme, že rozhodující okamžik se blíží. Věřím, že jsme připravení, každý hráč vnímá situaci, která je, že hrajeme v kvalifikaci poslední zápas, co rozhodne o všem. Od klubu i hráčů cítím odhodlání, že to zvládneme, byť to bude hodně těžké. Domácí výsledek nám dává naději, ale zdaleka to není rozhodující náskok.“

Máte zamotanou hlavu u volby sestavy? Dost hráčů méte v solidní formě.

„Několik otazníků tam ještě je. Hráči, co nenaskočili doma proti CSKA, odehráli o víkendu v lize (2:0 proti Karviné) dobrý zápas, je z čeho vybírat. Ale neočekávám velké změny. Uvidíme, jaký bude zdravotní stav hráčů po tréninku. Někteří mají malinké zdravotní trable, rozhodneme se definitivně až po něm.“

Bude důležité jen nebránit náskok a hrát aktivně?

„Chceme hrát, ne spoléhat jen na defenzivu a odkopávat míče, nechceme se dostat pod tlak. V plánu je hrát aktivně jako doma, to znamená soupeře nepustit do hry, zabránit mu v tom, aby dávali nebezpečné míče na jejich útočníky. Jak jsem říkal – CSKA má velmi kvalitní hráče. Cesta k úspěchu vede přes aktivitu.“