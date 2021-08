Hancko: V zakončení se musíme uklidnit. Studovali jsme Basseyho

Když jeho ofenzivní parťáci postupně selhávali, vzal to na sebe. Obránce Dávid Hancko jediným gólem rozsekl sobotní bitvu s Českými Budějovicemi (1:0). Pražané přitom vypálili více než 30 střel, na branku jich šlo pouhých osm. „Musíme trochu zvolnit, pak nám to tam začne padat,“ věří slovenský reprezentant, jenž se během zápasu přesunul ze stopera na krajního beka.

Otevřel jste skóre povedenou hlavičkou, ale asi jste nečekal, že bude jedinou trefou v utkání, že?

„Nakonec to stačilo, za což jsme šťastní. Ale souhlasím, že jsme měli další situace, ze kterých jsme mohli vytěžit více. Mohli jsme rozhodnout zápas, vést o více branek a bylo by to pro nás mnohem lepší. Ale i vítězství 1:0 se cení. Ukázalo se, že mužstvo už je někde jinde a dokáže uhrát i zápasy, které jsou do poslední chvíle napjaté.“

Vyslali jste celkem 32 střel. Jen osm jich šlo na branku. Nemůže se to třeba příště proti Plzni vymstít?

„Je to trochu i smůlou. Možná jsme měli být klidnější. Když už se dostaneme do vápna, musíme zvolnit, zpomalit a situaci vyřešit jednoduše a s klidem. Pak nám to tam začne padat. Věřím, že po reprezentační pauze se k nám opět vrátí střelecké štěstí.“

Dynamo v posledních letech umí Spartě zatopit. Probíhala nějaká speciální příprava?

„Věděli jsme, že jejich útočník Bassey je ve velké formě. Společně s Filipem Panákem jsme sledovali jeho záběry. Naším úkolem bylo ho na hřišti eliminovat, což se nakonec povedlo. Troufám si říct, že proti nám nic neměl.“

A obecně na soupeře?

„Chtěli jsme hrát hodně po zemi a postupně se dostávat před budějovickou branku. Celkem se nám to dařilo, ale i tak jsme se nevyvarovali laciných ztrát. Rozhodně to nebylo ideální. Máme pořád co zlepšovat.“

Kvůli zranění Matěje Polidara jste se ocitl zpátky na levém bekovi, kde jste si celkem i zaútočil. Stále to máte v krvi?

„Snažil jsem se podporovat útok stejně, jako když hraje krajního obránce někdo jiný. Mám štěstí, že když si křiknu, kluci mi tam posílají balony skoro automaticky, což je super a není to běžné. Zažil jsem časy, kdy mě kdysi spoluhráči cíleně nevyhledávali, takže tohle je příjemné.“