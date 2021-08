SESTŘIH: Hradec - Plzeň 1:0. Problém favorita i Koubkova satisfakce

Plzeň má problém. Tři dny poté, co trestuhodně ztratila v Sofii vstupenku do pohárové Evropy, zaváhala i v domácí soutěži. Na těžkém terénu nestačila na nadšený výkon nováčka z Hradce Králové, kterému zajistil první výhru po postupu do nejvyšší soutěže krásnou střelou do šibenice matador Jakub Rada.

„První půli jsme odehráli celkem dobře, začátek druhé jsme nezachytili, nemohli jsme se dostat do hry, neudrželi jsme balon. Ale i když jsme poté měli převahu, nedostali jsme se ve druhé půli do šance,“ uznal trenér poraženého týmu Michal Bílek.

Viktoria představila v základní sestavě svou páteční posilu, Jan Sýkora začal na pravém křídle, zkusil si opačnou stranu a po stažení Pavla Šulce operoval i ve středu hřiště. Subtilní fotbalista, který přišel na hostování z polského Lechu Poznaň, předvedl několik pěkných uvolnění a po ojedinělém zaváhání Rady měl i největší šanci hostí, jenže jeho avizovanou střelu k zadní tyči pozorný gólman Vilém Fendrich perfektně přečetl.

Na víc se favorit nezmohl.

Domácí totiž poprvé v sezoně nastoupili se třemi stopery a většina jejich hráčů podala nadstandardní výkon. Hráli zodpovědně, důrazně, přesně a rychle, hostům neustále dýchali za krk a nepustili je do obvyklých kombinací. Taktický plán Miroslava Koubka splnili jeho svěřenci dokonale.

„Zcela určitě se Plzeň neporáží každý den. Klukům jsem řekl, že jestli jsme mužstvo, které může porazit Plzeň jednou za šest, sedm zápasů, tak teď. Přeci jen měla náročný program a muselo se to projevit. Museli jsme vsadit na totální nasazení, Plzeň je na míči vyspělejší mužstvo, kombinačně silnější,“ pravil zkušený trenér, který celý zápas emotivně prožíval.

Jen pár řad nad ním přitom seděl Adolf Šádek se sportovním vedením Plzně, odkud se Koubek musel nedobrovolně pakovat krátce po zisku mistrovského titulu v roce 2015. Po šesti letech se za vyhazov, s nímž se dodnes nesmířil, dočkal vytouženého zadostiučinění.

Po přestávce totiž Plzeň úplně vytuhla, dobrých patnáct minut se nedostala za půlící čáru. Za pasivitu ji vytrestal Rada, který svou šikovnou levačkou trefil růžek u vzdálenější tyče. Brankář Jindřich Staněk, který dostal po svém zranění šanci místo Aleše Hrušky, neměl nárok.

„Druhou půli jsme se dostali do hry, cítil jsem, že se k výhře můžeme posunout. Usmálo se na nás štěstí krásným gólem Jakuba Rady. Pak už to bylo o tom to odbojovat, ubránit a pro výsledek se úplně odevzdat,“ líčil Koubek.

V nervózním závěru, vygradovaném sedmiminutovým nastavením, se viktoriáni soustředili spíš na komentování výroků rozhodčího Tomáše Klímy než na hru, takže si i přes jasnou převahu už nic nevypracovali. Nepomohl ani příchod druhého útočníka Jeana-Davida Beauguela k Tomáši Chorému.

„Chtěli jsme balony roztahovat do stran a dostávat do vápna centry, ale k tomu jsme se nedostali,“ uznal Bílek, který musel spolknout druhou hořkou prohru v řadě.

A po reprezentační pauze přijede do Štruncových sadů rozjetá Sparta.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 58. J. Rada Hosté: Sestavy Domácí: Fendrich – Donát, J. Král, Leibl (73. Harazim) – Mejdr, Kodeš, J. Rada (73. Kateřiňák), Urma – P. Dvořák (90+1. Soukeník), Vlkanova (C) – Vašulín (85. Kubala). Hosté: Staněk – M. Havel (66. Řezník), Brabec (C), Kaša, Hybš (78. Kayamba) – Káčer (58. Bucha), Janošek, P. Šulc (46. Mosquera) – J. Sýkora (66. Beauguel), Chorý, J. Kopic. Náhradníci Domácí: Vízek, Harazim, Klíma, Kateřiňák, Rezek, Soukeník, Kubala Hosté: Tvrdoň, Pernica, Kayamba, Beauguel, Řezník, Mosquera, Bucha Karty Domácí: Kodeš, P. Dvořák, J. Král, Leibl, Harazim, Fendrich Hosté: Chorý, Řezník Rozhodčí Tomáš Klíma – Petr Caletka, Jan Dohnálek Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 1243 diváků

