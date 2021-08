Zima i Sima na cestě pryč. Slavia skládá skoro půlmiliardový příjem

Jeden už podstupuje zdravotní prohlídku v Anglii, druhý na ni odlétá podle informací Sportu dnes večer. Abdallah Sima do Brightonu a David Zima do FC Turín. Slavii z toho může dohromady kápnout přibližně až 450 milionů korun.

Těsně před uzávěrkou přestupního termínu pouští Slavia do světa dvě dvacetileté naděje. Odchodům Abdallaha Simy do Premier League a Davida Zimy do Serie A už téměř nic nestojí v cestě.

Situace už je v tak pokročilé fázi, že sportovní vedení ohledně ztráty Zimy začalo podnikat kroky. Při zranění Ondřeje Kúdely by se další stoper do kádru Jindřicha Trpišovského hodil, ale protože není na cestě do Edenu žádné nové jméno, byl povolán zpět z jednání v Polsku Ladislav Takács.

Defenzivní univerzál už byl dohodnutý se Zaglebie Lubin na podmínkách hostování s opcí, teď se má ovšem vrátit k mateřskému klubu a vyplnit díru po odcházejícím talentovaném obránci.

„Je to další krok v Davidově kariéře. Jsem moc zvědavý, jak se v silné konkurenci prosadí. Italové jsou proslulí schopností takticky zlepšovat obránce,“ říká o přestupu svého klienta do FC Turín manažer Pavel Paska.

Zima má odletět dnes před osmou, v úterý ho čeká zdravotní prohlídka. Přestup má vynést Slavii zhruba 150 milionů korun, v Turíně na něj čeká čtyřletá smlouva.

Prohlídku už pomalu dokončuje Sima v Brightonu.

„Zrovna to všechno probíhá,“ napsal na dotaz Sportu Senegalcův manažer Daniel Chrysostome kolem dnešního poledne.

Simova cena má být oproti Zimovi až dvojnásobná, to je tedy téměř půl miliardy pro „sešívané“.

