Kozel o Liberci: Hodně věcí je špatně. Na tabulku se podíváme v prosinci

Přebíráte poslední tým tabulky, čeká vás velká výzva?

„Výzva je to každopádně. Člověk nemůže čekat, že v průběhu sezony dostane první tým tabulky, který šlape. Většinou bývá jako první na paškál právě trenér, kterému se nedaří, což platilo i tentokrát. Situace má paralelu v roce 2007. Když jsem tehdy do klubu přicházel jako asistent Ladislava Škorpila, přebírali jsme Slovan také na posledním místě. Nakonec jsme skončili šestí. Bylo by krásné výsledek zopakovat, ale není to cíl.“

Ten zní tedy jak?

„Zachovat ligovou příslušnost a posunout klub do klidných vod tabulky.“

Situace je každopádně vážná, Slovan nikdy nevstoupil do sezony hůř. Člověk musí mít v sobě trochu dobrodruha, aby podstoupil riziko, ne?

„Věřím v práci. Když se člověk dívá na mužstvo zvenku, vidí, že sportovní formou i psychikou na tom není zrovna nejlíp. Pořád se je ale možné opřít se o hráče, kteří absolvovali evropské poháry a mají zkušenosti, na čemž se dá stavět. V Liberci není kádr, který by patřil na poslední příčku tabulky.“

Vhodné posílení ale chybí…

„Samozřejmě vnímám, a není to tajemstvím, že se kádr mění každoročně. S vedením jsme se bavili také o tom, že příchozí hráči se zatím ještě úplně nechytili a nejsou oporami. Kvalitu mají, jenže někteří potřebují čas, jiní zase důvěru… Řeč došla také na doplnění kádru v přestupním termínu.“

Mají některá jména reálné obrysy?

„Ne, máme představu, hotového ještě nic není. Bylo by předčasné mluvit o konkrétních hráčích.“

Souhlasíte s Pavlem Hoftychem, který viděl nutnost v příchodech na střed a kraje hřiště?

„Dá se říct, že by se nám skoro do každé řady hodil jeden hráč. Budu rád, když se povede některý z potenciálních příchodů, jinak budu pracovat s kádrem, co máme k dispozici. Některé hráče musíme psychicky zvednout, pamatuji si třeba na výkonnost Jana Matouška… Je otázkou, proč se mu zrovna nedaří a najdou se i další.“

Co příběh potížisty Kamsa Mary? Byl vyřazen z A-týmu na startu sezony, dostane od vás druhou šanci?

„Bylo by hříchem a škodou nevyužít hráče, který v minulosti prokázal kvalitu, když to týmu nejde. Byl vyřazen z kádru kvůli nějakým důvodům, půjde hodně o něj. Když budu vědět, že chce klubu pomoct, rozhodně mu nebudu bránit.“

Změní se liberecká hra hodně?

„Každý ví, že jsem zastáncem kombinačního fotbalu a hry po zemi s výstavbou postupného útoku. Na druhou stranu jsem si vědom, jakým způsobem se Liberec prezentoval poslední dva roky a zároveň vím, v jaké situaci se nacházíme. Špatně je víc věcí. Když chcete něco přebudovat o 180 stupňů, nemusí to zákonitě přinést úspěch. Potřebujeme uvažovat tak, že co nejdřív potřebujeme získat body. Změny každopádně přijdou, všimnete si jich. Musíme se odrazit od věcí, co přinesou momentální úspěch. Až nasbíráme psychiku a body, můžeme se zaměřit na herní stránku víc. Když ligové mužstvo prohraje s třetiligovým, není to normální a na něco to ukazuje… Hráčům jsem řekl, že začíná nový start, nechtěl bych řešit cokoliv z minulosti. Předchozí časy byly úspěšné, propad má víc důvodů, budeme řešit situaci teď. A je potřeba ji řešit s klidnou hlavou. Myslím, že nemáme co ztratit.Na tabulku se budeme koukat nejdřív v listopadu, prosinci. Aby ji hráči vypustili z hlavy a soustředili se na nejbližší zápas.“

Takže jste neváhal?

„Moc dlouho jsem nepřemýšlel. K Liberci mám vazbu a vztah, teď už můžu říct, že jsem byl klubem osloven i před dvěma lety. Tehdy jsem ještě pracoval na svazu, nakonec byl angažován Pavel Hoftych. Samozřejmě si člověk některé věci zjišťuje, ale z mé strany zájem byl.“