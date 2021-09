„Marný“ dříč Tecl: Lička ho hájí, podle Uhrina už se nezlepší, ale neremcá

Málokdo teď dokáže vyvolat u vlastních fanoušků takové emoce jako on. Přitom je to skvělý charakter a pracant k pohledání – „jen“ ty góly... Co naplat, že si vlastním úsilím vypracuje spoustu šancí, když jich promění minimum. Čerstvě jednatřicetiletý útočník Stanislav Tecl obě tváře ukazuje v dresu pražské Slavie, kde nečekaně obsadil místo v útoku jak v domácí, tak Evropské lize. A povolán byl navrch i do národního týmu na dvě utkání kvalifikace MS (s Běloruskem a v Belgii) a přátelský zápas s Ukrajinou. Chybět přitom bude potrestaný snajpr číslo 1 Patrik Schick.