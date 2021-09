Trest bez červené za fauly proti „S“? Komise bude Stropka i Škodu řešit

Ty víkendové případy známe. Karvinský Daniel Stropek se projel na saních a jeho napřažené chodidlo zasáhlo do kotníku či holeně slávistu Tomáše Holeše.

Českobudějovický Michal Škoda ve výskoku ostře loktem trefil do hlavy sparťana Filipa Panáka, kterému vyskočila boule veliká jako švestka.

Dva fauly, které naplňovaly kritérium surové hry – mělo tedy následovat vyloučení. Myslí si to deník Sport a tvrdí to také komise rozhodčích Radka Příhody. Jenže oba sudí – Pavel Julínek v Karviné a Pavel Franěk na Spartě – jenom napomínali. Dali pouze žlutou kartu. Oba si také dvě kola za trest odpočinou.

Sparta - České Budějovice: Škoda loktem trefil Panáka, dostal jen žlutou

Chybné vyhodnocení povahy zákroku má i další důsledky. Disciplinární komisi ztěžuje možnost udělit faulujícím hráčům trest. Komise, česká stejně jako například ta na UEFA či FIFA, se totiž řídí pravidlem, že neopravuje verdikt sudího, který padl na hřišti.

Jinými slovy, v tomto případě nepřebarvuje (a už vůbec ne automaticky) žlutou na červenou jenom proto, že se na tom vrchní autorita – v tomto případě komise rozhodčích – shodla. Richard Baček, šéf disciplinárky, však v tomto případ zásah nevylučuje.

„Budeme o tom diskutovat, budeme se tím zabývat,“ říká. „Budeme zjišťovat, zda byly splněny podmínky, abychom do případu mohli vstoupit.“

Které podmínky to mohou být? Třeba ta, zda došlo ke zranění. To by bylo přitěžující okolností pro Michala Škoda, o Panákově bouli už šla řeč.

Disciplinární komisi jedná ve čtvrtek od 14 hodin.