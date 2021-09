Fotbalový Baník rozjede velkolepé oslavy stoletého výročí klubu

Festival oslav stého výročí založení fotbalového Baníku Ostrava začíná. Zástupci klubu v čele s majitelem Václavem Brabcem ve středu na Prokešově náměstí v Ostravě představí chystaný film Nejlepší u nás, který natočili autoři z projektu Bez frází. Budou křtít knihu My jsme Baník od Tomáše Šiřiny. Akce začíná v 17 hodin, ve 21 hodin je pro fanoušky nachystaný videomaping na stěně budovy magistrátu. V jeho rámci si fanoušci mohou připomenout celou klubovou historii. Oslavy budou v různých formách trvat celý rok.

„Těšíme se na to, až fanouškům Baníku představíme opravdu celý rozsah a program více než rok trvajících oslav,“ říká hlavní organizátor Matěj Šturala. „Protože si myslíme, že jsme je připravili tak, že budou důstojné a zcela adekvátní svému významu. Tedy oslavě stoletého výročí takového fenoménu, jakým je Baníku Ostrava.“ Podle Šturaly bude středeční slavnostní zahájení oslav pouze ochutnávkou. „Měla by fanoušky navnadit, ale zároveň jim ukázat, že se mají opravdu na co těšit.“

Součástí středečního programu bude i velká autogramiáda hráčů a trenérů současného Baníku. A také několika přítomných klubových legend. Klasické podpisové karty budou ve středu na Prokešově náměstí všem přítomných k dispozici.

