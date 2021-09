Majitel Baníku: Přemýšlel jsem, že si na lavičku stoupnu já. Co Lischka?

Při příležitosti oslav 99 let od založení Baníku a zahájení rok trvajícího ceremoniálu, jenž se bude velkolepě věnovat kulaté stovce, promluvil majitel klubu Václav Brabec (55) také o sportovní stránce FCB. Jak složité bylo rozhodování o novém trenérovi a jak to vypadá s uplatněním opce na Davida Lischku, hosta ze Sparty?

Vnímáte to taky tak, že jakkoli mohou být oslavy povedené, nejhezčím dárkem pro fanoušky by byl sportovní úspěch?

„Bylo by to hezké. Když jsem vstupoval do Baníku, věděl jsem, že nás za pět let čekají oslavy stovky a že by bylo krásné dosáhnout nějakého úspěchu. Před začátkem sezony jsme avizovali, že chceme hrát ve vrchních patrech tabulky. Dělám Baník pro to, abych ho někam posunul. A minimálním cílem by měly být poháry. Sníme o nich, chceme je, bylo by to krásné vyvrcholení sta let.“

Se začátkem sezony musíte být spokojen, že?

„Na Slavii jsme vyhořeli, ale nelze pořád vyhrávat. Jsme spokojeni. Ano, mohlo to být malinko lepší, mohli jsme vyhrát v Jablonci. Celkově si to však sedlo, v kabině panuje dobrá atmosféra. Máme široký kádr a snad i trenéra, který ví, co dělá. Doufáme, že se budeme pohybovat nahoře.“

Jak jste výprask v Edenu (0:4) snášel?

„Hůř bych to prožíval se Spartou... (úsměv) Byla to velká prohra, přitom jsme tam jeli natěšení, v dobré fazoně i rozpoložení, se sebevědomím. Nevím, jestli je to klišé, ale možná se kluci před Průhonicemi... Víte, co myslím – zalekli. Jinak opravdu nevím. Výkon byl špatný, jako bychom se báli a nešli do toho jako třeba doma. Slavia se od nás odrazila.“

Takže cítíte, že tomu ještě pořád něco chybí?

„Samozřejmě, chybí tomu leccos. Mentalita a hlavně kvalita kádru. Podívejte se na Slavii, to se nedá srovnat. Všechno je tam krát deset.“

Včetně ekonomické síly.

„Musel bych mít čínský budget a čas. A možná i trošinku štěstí na rozhodnutí – na kterého trenéra se obrátit, kterému sportovnímu řediteli dát příležitost a podobně. Pustil bych se do kolotoče se stovkami milionů, možná miliardou a pak bychom možná taky porazili 4:0 nějaký klub z Čech. Tím však nechci náš výkon omlouvat, byl špatný. Doufejme, že kluci už nebudou zaleknutí, že se z toho otřepali a že v Teplicích vyhrajeme.“

Rozhodli jste se i přes tak významný rok u týmu nechat nezkušeného trenéra Ondřeje Smetanu, což veřejnost překvapilo. Co vás k tomu vedlo? Nebo jste to nechal na sportovním úseku?

„Do toho, jestli trenéra vyměnit a koho přivést, samozřejmě mluvím. Mám za to i odpovědnost. V Česku je nicméně složité říct, že tohle je dobrý trenér a tohle špatný. Důležité jsou výsledky. A který trenér je má? Je tady výborný Jindřich Trpišovský, výborný Pavel Vrba. Další jsou třeba taky kvalitní, ale když přešli do jiného klubu, nemají výsledky. Po odvolání Luboše Kozla jsme hledali náhradu a měli ji hned v béčku. Ondra Smetana je v klubu velmi oblíbený člověk, tak jsme si řekli, že uděláme tuhle změnu. Jarní výkony pod ním nebyly špatné. Vím od nezávislých lidí, kteří chodí do kabiny, že se atmosféra uvnitř změnila.“

Pořád se však bavíme o člověku, jenž teprve začíná. A hned vede Baník.

„Ondra má výbornou startovní čáru. Sice teprve začíná, ale zatím se mu daří, takže se budeme všichni modlit, aby to bylo co nejdéle. Trenéra dělají výsledky. Může hrát krásný kombinační fotbal, ale když pak čtyřikrát nebo pětkrát prohrajeme? Tak myšlenky povedou stejně k tomu, že se budeme poohlížet po jiných trenérech. To tak ve fotbalovém prostředí prostě je, byť je mi to líto, protože osobně se s trenéry nerad loučím. Je to tím, že si je vždycky připustím víc k tělu. Možná až jich bude deset nebo dvacet, tak v tomhle ohledu už budu zkušenější. Teď se pořád učím.“

Takže už nebudete říkat, že jste trenérovi slíbil čas a ten mu také dáte.

„Vím, kam míříte. Ano, když jsme přiváděli Luboše Kozla, tak jsem čas chtěl. Prosil jsem o něj i fanoušky. Říkal jsem jim, aby neskandovali Kozel ven, i kdyby se čtyřikrát nebo pětkrát prohrálo. Aby mu dali šanci. Široká odborná veřejnost hodnotila krok, že jsme přivedli Luboše Kozla, velmi kladně. Byli jsme politi optimismem, jak to všechno dobře půjde. A vidíte... Nesedlo si to. Je to fotbal.“

Bylo těžké rozhodnutí vystoupit z kolotoče zavedených koučů a dát šanci nezkušenému?

„Nebylo. Já jsem taky nezkušený, takže mi to zas tak velký problém nedělalo. Víte, kolikrát jsem přemýšlel, jestli by se vůbec něco změnilo, kdybych si na lavičku šel stoupnout já. Na jeden nebo dva zápasy bych si k sobě vzal dva staré hráče, abychom si řekli, jak budeme hrát, a šli na to.“

Zajímavá představa.

„Možná se z toho leckdy dělá moc velká věda. Podívejte se na trenéry jiné, daleko známější, než je Ondra Smetana. A vyhořeli.“

Uvažujete už o uplatnění opce na Davida Lischku?

„Zahrál tři dobré zápasy, to je ještě hodně daleko.“

Opakovaně zaznívá tužba po novém stadionu. Přál byste to Baníku k narozeninám?

„Je to mé osobní přání, ale je to strašně složité. Baník je tak velký klub se širokou škálou fanoušků, že by přece bylo proti srsti, kdyby neměl svůj vlastní stadion. Zdůrazňuju, že fotbalový stadion.“

Asi to ale není jen přání...

„Budu pro to něco dělat, ale je to běh na dlouhou trať.“

Má to nějaký vývoj?

„O novém stadionu se mluví od chvíle, kdy se Bazaly prodaly městu. Od té doby chátraly. Až v posledních letech se město rozhodlo postavit tam tréninkové centrum mládeže.“

Co je nejsložitější? Financování?

„Spíš sehnat místo, pozemek. Před mým příchodem se bývalé vedení Baníku s magistrátem domluvilo na tom, že se Bazaly buď zbourají, nebo na něco přestaví. Nakonec je to tréninkové centrum. Pozemek byl vyhlédnutý ve Svinově. Byl jsem se na něj dívat, ale je to vedle hřbitova, musel by se udělat přivaděč z Rudné... S ŘSD jsou velmi komplikované debaty o tom, jestli to vůbec jde z bezpečnostních důvodů. Není to otázka let, ale spíš desetiletí.“

Je prioritou lokace ve Slezsku, aby byla dodržena tradice?

„Bylo by to krásné. Navíc Svinov prý do Slezska ještě patří, proto jsme se tam byli dívat. Ale řeknu to tak: škoda, že se Bazaly přestavěly na tréninkové centrum a neudělal se nový stadion.“

Kde byste ho tedy nejradši viděl?

„Tip mám, ale nebudu ho říkat.“

Zapojí se do oslav Milan Baroš?

Předevčírem jsem si s ním psal. Hned jak ukončil profesionální kariéru, říkal, že si chce dát aspoň rok oraz, aby se věnoval rodině. Více než dvacet let byl ve fotbalovém kolotoči. Vím, že zvažuje rozlučku, kterou kvůli covidu neudělal, ale ani teď ještě nemůžeme úplně zaplnit stadion. A dělat ji pro tři nebo pět tisíc lidí asi nemá smysl. Rozhodnutí je na něm, my bychom byli rádi, kdybychom ho do oslav mohli zakomponovat. Myšlenka je, ale mám obavy, aby oslavy nezkazil covid.“

Na konci října hrajete doma se Spartou a Baroš zrovna oslaví čtyřicetiny...

„Doufám, že je Milan nebude slavit s hráči... (smích) Snad se přijede ukázat, dobře si pamatuju zápas, kdy na konci vstřelil gól a my vyhráli 3:2. Strašně se mi líbilo, že se vůbec nedíval na rozhodčího a oběhl celý stadion s rukou u ucha. To bylo moc hezké. (úsměv) Bylo by fajn něco vymyslet zrovna s naším odvěkým rivalem.“

Zmínil jste fanoušky, už je to veselejší, když se vrátili na tribuny?

„Samozřejmě. Je to znát, jsou slyšet. Přijde sedm tisíc diváků, a i když je stadion zaplněn jen z poloviny, atmosféra je parádní. Ať je ten stadion jakýkoli, vadí mi tam atletická dráha, akustiku má výbornou. I to nám pomáhá ve výkonech, které zatím nejsou špatné. Fandové ženou hráče, to nám možná nějaké body navíc dělá.“

Mimochodem, oslavy jste označil za velkolepé. Je to nákladná záležitost?

„Samozřejmě je. Už počínaje středeční akcí a hlavně videmappingem, který není levný. Nejdražší je Expo, protože platíte pronájem prostor. A taky dvoudenní festival, umělce musíte taky zaplatit. Pátek bude spíš rockový pro ultras a v sobotu asi všichni čekáte Jarka Nohavicu a další kapely odsud z regionu, které mají nějaký vztah k Baníku. Chceme do toho promítnout, že jsme baníkovská rodina, doufám, že to bude fajn.“

Takže milionové výdaje.

„Možná jako roční rozpočet některých klubů...“ (úsměv)