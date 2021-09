Pilař: Od Rady mám úlevu a chci mu to vrátit. Látal? Nechci si kazit náladu

Skvěle nakopnutá kariéra se mu začala hroutit, když stoupal k vrcholu. Rýsovaly se mu krásné roky v bundeslize, vydělané miliony. Na EURO 2012 dal dva góly, Wolfsburg za něj zacáloval Plzni přes 50 milionů korun. Ze vzpomínek však už Václav Pilař dávno nežije, pořád má fotbalu co dát. A on jemu. „Hlava mi pomohla, abych ten souboj vyhrál,“ shrnuje v rozhovoru pro Sport šílené patálie s kolenem.

Říkáte si často: Kde bych byl, kdyby…?

„To nemá cenu. Nedá se nic dělat. Mám se dobře a jsem rád, že vůbec hraju. Vrátil jsem se, můžu si to užívat. Koleno drží, vůbec si nestěžuju. Třeba platí, že když jsem odpočíval, ostatní klouby se šetřily a mám biologický věk pětadvacet let.“ (úsměv)

V jaké době vás napadalo, že máte asi po kariéře?

„Když jsem byl rok a půl mimo a doktor v Německu mi řekl na rovinu, že sám neví, jak to se mnou bude. Hodně jsem tehdy jezdil na kole, chodil jsem pořád na injekce. Hlava mi pomohla, abych ten souboj vyhrál. Musím říct, že teď je to rok od roku možná i lepší. Občas mám problémy v zimě na umělé trávě, ale nastavil jsem si to v hlavě tak, že se nebudu koukat na koleno.“

Václav Pilař Narozen: 13. října 1988 (32 let) v Chlumci nad Cidlinou Pozice: záložník Klub: FK Jablonec (od 2020) Kariéra: Hradec Králové (2006–2012), Plzeň (2011–2012, hostování), Wolsfburg (2012–2015), Freiburg (2013-2014, hostování), Plzeň (2014–2018), Liberec (2018), Olomouc (2018–2020) Reprezentace: 22 zápasů/5 branek (účast na EURO 2012)

Jaké byly tak dlouhé zdravotní pauzy?

„Složité i pro normální život. Já jsem takový, že nevydržím sedět, ležet. Na dovolené chci hrát beachvolejbal a dělat ostatní sporty. Tenis, hokej, nohejbal. To už nemůžu. Když plnohodnotně trénuju a máme den volno, na ten tenis nejdu. Radši si odpočinu a hlavně regeneruju. Věnuju se jen fotbalu. Nechci pak říkat, že jsem se zranil někde na lyžích. Ale kdybych nemohl po kariéře sportovat, rozčilovalo by mě to. Ovlivnilo by to i moje soukromí. Jsem sportovec.“

Prošel byste vůbec v cizině zdravotní prohlídkou?

„To nevím. Ale nic nevzdávám. V životě je možné všechno. Když by se mnou někdo uměl pracovat, bylo by to v pohodě. Teplo by bylo pro moje koleno super. V létě se cítím líp. Na zmrzlé umělce je to složité pro všechny.“

V předchozím angažmá v Olomouci jste měl problémy s koučem Radoslavem Látalem, jenž vám nechtěl dávat žádné úlevy. Dokonce jste byl na čas přeřazen do béčka. V Jablonci k vám mají lidštější přístup?

„V Olomouci jsem ho necítil, proto to ode mě pak taky nebylo všechno v pořádku. Ale už se tím nechci zabývat a kazit si náladu. Řekl jsem si, že nebudu nikoho pomlouvat a zůstanu nad věcí. Už jsem se takto zachoval, když jsme hráli v Olomouci. Nechtěl jsem nic rozebírat, i když otázky na tohle padaly. Třeba jednou…“ (úsměv)

S Petrem Radou vycházíte?

„Trenéra Radu strašně respektuju. U něj nedostanete nic zadarmo, i když máte něco za sebou. Zároveň je k vám férový. Takový přístup mi absolutně vyhovuje. Dá mi úlevu a já mu to chci vracet na hřišti. V Jablonci byl ještě větší boj o místa na křídlech než v Olomouci. Musel jsem trenéra přesvědčit, což je správné. Jsem spokojený a chci předvádět stabilní výkony. To je nejdůležitější. Ne odehrát jeden zápas dobře a tři špatně.“

Co tedy obecně čekáte od kouče? Jak k vám má přistupovat?

„Nežádám žádné úlevy, dokud se moje koleno neozve. Ale chci, aby lidé ten stav respektovali. Rád bych byl na každém tréninku, ale bohužel se mi v kariéře stalo tohle a potřebuju lidský přístup. Na hřišti ať na mě každý řve, jak chce. To je mi jedno. Důležité je, že jsem nyní zdravý. Práce v Jablonci mě baví. Bavila mě i minulou sezonu, kdy jsme vyhrávali a skončili v lize třetí.“

Měníte se postupem času jako hráč?

„O fotbale přemýšlím jinak, někdy to odehraju víc zkušeností. Vím, jak se chovají obránci, kdy je správné podržet balon a kdy jít třeba do brejku. U fotbalu myslím, víc si dovolím a víc věřím ve svoje schopnosti. Už se nebojím míče. Jsem rád, že jsem udělal letní přípravu. Potřeboval jsem ji. Kromě asi dvou tréninků, kdy jsem cítil svaly, a trenér mě nechal odpočinout, jsem to odtrénoval komplet. Kousnul jsem se, abych z toho pak žil.“

Fotbalově jste vyrostl v Hradci Králové. Jaký k němu máte vztah?

„Skvělý. Mám tam spoustu kamarádů. Narodil jsem se v nedalekém Převýšově, ale od patnácti let jsem byl v Hradci na bytě. Je to můj domov. Přestěhovali jsme se tam s rodinou. Já teď sice bydlím sám v Liberci, ale dojíždí za mnou. Hlavně na zápasy. Malý jde od září do první třídy, tak to bude horší. Ale mám super manželku, která mi říká, ať hraju fotbal, že se o ostatní postará. Naštěstí máme v týmu stopera Kubu Martince, který jezdí jednou týdně do Hradce, takže mě nabírá. Řídí on. Já se vzadu natáhnu.“ (úsměv)

Máte sen zahrát si na novém stadionu „votroků“?

„Hradci to strašně přeju. Říkal jsem, že by bylo krásné si na něm jednou zahrát. Kamarádi mi posílají fotky, jak to tam bourají. Ale nechci nic slibovat. V Jablonci se mi líbí, mám smlouvu na rok. Teď mám cíle tady. Ve fotbale nikdy nevíte, co bude.“

Očima Miroslava Pelty

„Vencu Pilaře si pamatuju z nároďáku. Věděl jsem, že je rychlý a na lajně z vás udělá blbce. Volal jsem mu a ptal se, jak to bylo v Olomouci. Co se tam vlastně stalo. Říkal, že nemá žádné zdravotní problémy, jen nemůže vydržet plnou zátěž. Šel jsem za trenérem Radou. Tvrdil, že fotbalově ho má rád, ale nebyl si jistý jeho zdravotním stavem. Toho se bojí každý. Já ale rád dělám věci, které nejdou. Vzali jsme zajíce v pytli. Nechci to zakřiknout, ale Venca na jaře i teď patří ke klíčovým hráčům Jablonce. Pokud mu vydrží zdraví, má na reprezentaci. S trenérem komunikujeme. V klubu není nikdo třetí, kdo by rozhodoval. Stačí, když si to vyjasníme mezi čtyřma očima. Jdeme do různých experimentů. Někdy mám jiný názor, ale poslední slovo kolem kádru a sestavy má kouč.“

(majitele Jablonce)