Kadlec podepsal na rok v Boleslavi: Hrát ligu? Budu nejšťastnější na hřišti

V létě se Václav Kadlec definitivně rozhodl, že do toho půjde. V první polovině srpna se začal připravovat s rezervou Mladé Boleslavi, během reprezentační přestávky se posunul výš a začal polykat tréninkové dávky v prvním týmu pod dohledem trenéra Karla Jarolíma.

„Zvažovali jsme, kde bych se měl pokusit o restart fotbalové kariéry. Navrhnul jsem Mladou Boleslav z několika důvodů, mezi kterými byla krátká dojezdová vzdálenost z kraje Prahy, kde bydlím, znalost hráčů ať už ze Sparty, nebo reprezentace, a také trenérská osobnost pana Jarolíma, se kterým jsem se potkal v reprezentaci,“ uvedl pražský rodák pro klubový web.

V tomto týdnu pak přišel další očekávaný krok. Kadlec uzavřel se středočeským klubem profesionální smlouvu. Muselo se tak stát do středeční půlnoci, aby Boleslav stihla někdejšího hráče Sparty, Frankfurtu či Midtjyllandu oficiálně zaregistrovat. Délka kontraktu? Jeden rok.

„Vzhledem k tomu, že se Vaškův zdravotní stav výrazně zlepšil, rozhodli jsme se návrat zkusit. Podpis smlouvy je další krok v celém procesu,“ potvrdil pro iSport.cz hráčův agent Pavel Paska ze společnosti ISM.

Devětadvacetiletý útočník tak je zase o kousek blíž vysněnému cíli. Tedy definitivnímu návratu do prvoligového kolotoče. Kdy k němu dojde? Zatím těžko předjímat, Kadlece teď čekají minimálně tři týdny tréninkového drilu.

„Jsem rád, že koleno drží, a když bych vyběhl do ligového zápasu, byl bych v tu chvíli nejšťastnějším hráčem na hřišti. Zahrát si ještě ligu, to bych opravdu chtěl. Když jsem se dostal do kádru áčka, bylo by blbý tak nepřemýšlet," podotkl Kadlec.

Ve správný čas by měl naskočit i do soutěžních zápasů za mladoboleslavskou rezervu. A až potom případně i za áčko. Všechno se pochopitelně bude odvíjet od zdravotního stavu. Koleno zatím drží, Kadlec se podle zákulisních zpráv cítí fyzicky velice dobře. Ani po fotbalové stránce nestrádá.

Definitivní návrat tak dostává stále reálnější obrysy. Úplně vyhráno ale stále není.