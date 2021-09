Mandous do akce! Teprve pošestnácté bez Koláře, zvládne Slavia odvykačku?

Za celou dobu co je ve Slavii, za více než tři a půl roku, pustil do brány náhradníka jen v patnácti zápasech, to dělá více než 91procentní vytíženost. Ondřej Kolář byl podceňovaný, pak se z něj stala hvězda, opora, fenomén, a teď si zas „užívá“ deku. Volalo se po střídání, a je to tady, případ číslo šestnáct: dnes bude v bráně proti Slovácku dvojka Aleš Mandous.

Od začátku sezony jen Ondřej Kolář. V Evropě i v domácí lize. V devíti zápasech. Desátý start si ale nechá na později, je mimo tým, a je vůbec otázka, jestli bude připraven na čtvrteční vstup do Konferenční ligy proti Unionu Berlín.

„Ondra určitě nebude k dispozici, má prášky na bolest, nemůže se pořádně ohnout. Různými terapiemi se snažíme proces návratu urychlit, není ale v žádném tréninkovém procesu,“ potvrdil pro klubovou televizi kouč „sešívaných“ Jindřich Trpišovský, že přijde změna. Do kasy Aleš Mandous.

„I Aleš měl zranění, kvůli kterému nemohl odjet na reprezentaci, měl antibiotika. Teď už je ale týden k dispozici, čeká ho premiéra v těžkém zápase, i proto zvažujeme sestavení defenzivy, aby mu hráči pomohli a nedostali ho do nějaké těžké situace,“ vysvětluje Trpišovský.

To znamená, že dnes poprvé v sezoně Slavia vymění svou jedničku za náhradníka. A bude to teprve šestnáctý případ ve 177. zápase od ledna 2018, kdy Kolář přišel do Edenu, a kdy se tohle stalo.

Kdy Kolář nebude krýt v soutěžním utkání svou obranu. Celkově to dělá více než 91 procentní vytíženost. 161 odchytaných zápasů.

V prvním půlroce v Edenu byl u všech sedmnácti utkání. V dalších třech sezonách ustoupil vždy po pěti startech, které si mezi sebe rozdělil kvartet Přemysl Kovář, Jakub Markovič, Matyáš Vágner a Jan Stejskal. Aleš Mandous bude pátým Kolářovým náhradníkem. Tohle silně prohloubilo závislost na dlouhodobé jedničce, která navíc letní předkola nezvládla, nepodržela svůj tým.

„Zlepšuje se, bude z něj skvělý brankář. Do brány se postaví, zapracuje se a Ondra dostane možnost odejít,“ prohlásil před časem v pořadu Hovory z Le Palais Tvrdík. „Jestli to bude v zimě, nebo v létě, to nechám na trenérech.“

Kolář měl totiž už dvakrát nakročeno do zahraničí. Poprvé v létě 2020, kdy ho silně vábilo francouzské Nice, které za něj nabízelo údajně částku kolem čtvrt miliardy korun. Vstoupil do toho ale kouč Trpišovský s tím, že nechce, aby Kolář odcházel, že je důležitou oporou týmu.

A teď v létě stejná situace. Jen nabídku poslalo italské Udine, částka se pohybovala opět přes 200 milionů korun.

I tentokrát ale Trpišovský požádal vedení a samotného brankáře, aby kvůli vidině Ligy mistrů zůstal. I přesto, že s Tvrdíkem měl Kolář dohodu, že k přestupu má zelenou. Slávistická jednička ale vyslyšela naléhání svého kouče.

„Na jeho odchodu přesto trpělivě pracujeme,“ dodává Tvrdík, že mužstvo se musí připravit na to, že jeho bránu bude výhledově hlídat jiný gólman. Je trochu paradoxní, že v tomhle konkrétním případě by Slavia přešaltovala z 26letého brankáře na staršího, 29letého Mandouse.

V souvislosti s budoucností ale klub zmiňuje zapůjčené talenty Jakuba Markoviče, Matyáše Vágnera, Jakuba Surovčíka nebo ze svého kádru Jana Sirotníka a jinou letní posilu Antonína Kinského. Teď ale přichází Mandousův čas. A pak se uvidí, jak vůbec bude Slavia schopná „odvykačky“ Koláře.