Kuriózní gól od zad brankáře? Smolař Macík věří VAR: Nebudu se hádat

Ve fotbale často rozhodují centimetry, byť je to někdy hodně hořké. Ví to už i olomoucký gólman Matúš Macík. Po střele Dominika Maška se míč otřel o tyč a od zad Macíka se odrazil za brankovou čáru. Slovenský brankář balon rychle vyškrábnul, ale rozhodčí Jan Machálek gól na radu pomezního uznal. Byl míč celým objemem za čárou? Těžko říct, gól nepotvrdily ani televizní záběry. Sigma nicméně ztratila dvoubrankový náskok a má jen bod.

Bolí vás smolný vlastní gól? Snažil jste se protestovat.

„Asi to bylo v pořádku. Na zápase byl VAR a rozhodčí to posoudili jako gól. Já to ještě neviděl, ale měl jsem pocit, že jsem míč ještě mohl stihnout. Kluci na mě křičeli, že balon byl na čáře. Ale byl tu VAR, nebudu se o tom hádat.“

Dohromady jste inkasoval třikrát, vyčítáte si něco?

„Jsou góly, s kterými se dá něco dělat, a taky jsou góly, s kterými neuděláte nic. Při zmíněném druhém gólu měla Boleslav trochu štěstí, nemusel padnout. Kdyby nepadl, konec zápasu se mohl vyvíjet úplně jinak, možná bychom vedení udrželi. Třetí gól byl výstavní kousek z hranice šestnáctky, k tomu není co povídat.“

Je pro vás remíza ztráta, nebo zisk?

„Před zápasem bychom bod brali. Věděli jsme, že to bude těžké, a byli jsme dobře připravení. Podařilo se nám dát rychlý první gól a do závěru jsme šli s dvoubrankovým náskokem, ale nepodařilo se nám ho udržet. I kvůli tomu, že nás bylo o jednoho méně. Mrzí nás, že soupeř dokázal vyrovnat, mohli jsme to dotáhnout ke třem bodům.“

