LIGOVÉ ZNÁMKOVÁNÍ: devítka z lavičky, Samek (17) NEJ hráčem

Plzeň vyhrála šlágr se Spartou (3:2) a právě z jejích řad vzešel jeden z nejlepších fotbalistů 7. kola. Jean-David Beauguel dostal devítku, stejně jako jedno střídající eso. Do čela průběžného bodování se vyšvihl teprve sedmnáctiletý Daniel Samek ze Slavie! Komu naopak víkend nevyšel? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport. Hodnotíme všechny fotbalisty, kteří v utkání odehráli alespoň 15 minut. Desítka je nejlepší, jednička nejhorší.

Plzeň při šlágru se Spartou zářila hlavně směrem do ofenzivy. Jan Kopic a Pavel Bucha brali známku 7, druhá polovina záložní řady zasloužila dokonce osmičku - Jhon Mosquera a Jan Sýkora se přece jen zapsali mezi střelce. Vynikající výkon korunovaný gólem předvedl před nimi útočník Jean-David Beaguel, který si vysloužil hodnocení 9.

SESTŘIH: Plzeň - Sparta 3:2. Nejlepší výkon Viktorie v sezoně, Letenští poprvé prohráli

Tři góly nastříleli i Bohemians do sítě Zlína, kde známku 8 dostal autor první branky Ibrahim Keita. Stejné hodnocení Sport přisoudil Tomáši Malínskému, který jedinou brankou rozhodl o výhře Jablonce nad Karvinou.

Několik hráčů Slavie si při nedělním triumfu nad Slováckem (2:1) vybojovalo sedmičku. Dostal ji střídající Stanislav Tecl, autor vítězného gólu, i další střelec, mladíček Daniel Samek. Stejnou známku dostal i debutující gólman Aleš Mandous či křídelník Ubong Ekpai.

SESTŘIH: Slavia - Slovácko 2:1. Tecl se vykoupil a rozhodl, sešívaní přežili drama v závěru

Nejvyšší známkou od svého návratu do Liberce byl ohodnocen i Theodor Gebre Selassie, i on završil remízu v Pardubicích (2:2) se sedmičkou. Pozornost na sebe ale strhl Lukáš Matějka z Pardubic, který přišel do hry o poločase a dvěma brankami zařídil bod pro východočeský tým. Známka? Zasloužená devítka!

A co druhá strana spektra? Prohra Zlína 1:3 s Bohemians vysloužila hned tři slabé známky po hráče "ševců". Stoper Martin Cedidla a záložníci Robert Hrubý a Marek Hlinka všichni dostali trojku.

Tu si zasloužil i Jiří Fleišman z Baníku, který otočil zápas v Teplicích. Jeho výkon ale nebyl nejhorší na hřišti - nejhorší známku kola, mizernou dvojku, si odnesl stoper poraženého družstva Ondřej Mazuch. Právě jeho vlastní branka rozhodla o tom, že Teplice prohrály 1:2.

SESTŘIH: Teplice - Baník 1:2. Ostrava i se štěstím otočila v závěru

Jak vypadá průběžné pořadí? Díky dalšímu výbornému výkonu se terpve 17letý Daniel Samek vyšplhal do čela, o půl bodu před spoluhráče ze Slavie Ivana Schranze a Nicolae Stancia.

I průměrná známka 5 udržela v průběžně nejlepší jedenáctce olomouckého útočníka Pavla Zifčáka. Nejlépe hodnoceným brankářem je jablonecký Jan Hanuš. Už jen jeden další hráč z TOP 11 nepatří do kádru Slavie či Sparty, brzy ale vypadne - jedná se totiž o Adriela Ba Louu, který po odchodu do Polska už další zápasy za Plzeň nepřidá.