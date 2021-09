Problém pro Sigmu: Vaněčka čeká dva měsíce pauza. Alternativy nejsou...

Nejhorší prognózy se naštěstí nepotvrdily, přesto se Sigma bude muset v následujících týdnech a možná měsících obejít bez Davida Vaněčka.

Třicetiletý útočník v neděli v Mladé Boleslavi nastoupil do zápasu (3:3) v 65. minutě jako žolík, po chvilce vstřelil pěknou branku 3:1 pro hosty, ale vzápětí si poranil koleno a odstoupil.

Hanáci už měli vystřídáno, takže závěr duelu dohrávali v deseti a oslabení nezvládli. Nakonec byli vzhledem k obrovskému tlaku středočeského soupeře rádi i za bod.

Podle informací iSport.cz má Vaněček natržený zkřížený vaz, což sice neznamená operaci a několikaměsíční rekonvalescenci, ale cca šest týdnů bude produktivní forvard (183 minut, 2+2) pauzírovat určitě.

A klíčová potom bude kontrolní magnetická rezonance za tři týdny. Tam se bude trenér Václav Jílek modlit za „bezoperační“ postup, jinak by šlo o velký průšvih...

Pro Olomouc je to komplikace i tak, neboť Mojmíra Chytila pustil klub na podzim hostovat do Pardubic a Martin Nešpor přestoupil do Jablonce natvrdo jako nepotřebný a nadbytečný.

Plus připomeňme, že Jakub Yunis právě podstupuje náročnou rekonvalescenci utrženého předního zkříženého vazu v koleni. Dřív než na jarní část sezony nebude k dispozici.

Zraněný je i dvacetiletý Jan Fiala z béčka, zdravotní problém měl i nový Rus Jegor Golenkov, jenž nedávno na Andrově stadionu podepsal smlouvu na dva roky.

Nabízí se tak vytažení univerzálního Pavla Zifčáka na hrot k Antonínu Růskovi nebo šance pro sedmnáctiletý talent Matěje Hadaše.