Šádek: V Plzni zůstávám. Nový majitel může být do konce roku

Slavíte 110. výročí založení klubu. Co Plzni přejete do dalších let?

„Když jsem do klubu přicházel, měl jsem velké sny a cíle. Obrovskou pracovitostí a úsilím všech v klubu se většina z nich skoro naplnila. Zápasy Ligy mistrů, oslavy titulů a další velké zápasy, když jsme postupovali do vyřazovací části Evropské ligy, to byly neskutečně silné momenty. Přál bych si, abychom s našimi fanoušky zažívali tohle z poslední dekády dál a klub byl minimálně stejně úspěšný jako v posledních letech, byť to bude obrovsky těžké. Rád bych, aby klub vlastní rukou dál psal historii a přeju mu jen to nejlepší.“

Co jste si v Plzni ještě nesplnil?

„Já když si nějaký sen splním, tak ho chci splnit ještě jednou. Některé věci bych rád zopakoval, je toho spousty, co se nám ještě nepovedlo. Třeba jsme nevyhráli double, ligu třikrát za sebou. Snů mám spousty, některé jsou odvážné. Ale odvážné byly i ty, co se nám už povedly. Dodneška vidím obličej Davida Limberského, když jsem mu před těmi deseti lety řekl, že bych tady chtěl hrát evropské poháry. Těch snů, kterých se ještě dá dosáhnout, je opravdu dost.“

Jste schopni dál konkurovat Slavii, Spartě a mít v české lize ty nejvyšší ambice?

„Sportovně jsme schopni konkurovat, to jste asi viděli o víkendu (Plzeň doma porazila Spartu 3:2). Vím, kam míříte a v krátkosti na to odpovím. Právě proto, aby byla Viktorka dál konkurenceschopná a mohla se držet moderních trendů, probíhá proces vstupu nového investora, popřípadě vlastníka. Nechceme mít rozpočet jako Sparta a Slavia, ale konkurenceschopný, moderní klub, který vychovává hráče pro klub i potřeby reprezentace.“

Směřujete k prodeji Viktorie?

„Potvrdím, že tenhle proces se děje, konkrétní být nemůžu. Proč se to děje, je jasné. Aby Viktorka byla dál stabilní ekonomicky a i na všech úrovních se mohla dál rozvíjet, být moderní a zdravá.“

Jak dlouho bude proces převzetí trvat?

„Do konce kalendářního roku by měl být ten proces ukončený.“

Mluvilo se o vašem odchodu do Brna, nyní hovoříte o snech a plánech v Plzni. Zůstáváte dál na západě Čech?

„Já tady určitě zůstanu, o tom jsem přesvědčený. V Brně jsem sice včera (v úterý) byl, ale nebudu tam jezdit tak často. Mám pocit, že pro tenhle klub jsem se skoro narodil, mé místo je tady. Věci, které jsme tady zvládli, se nepřejídají, i když už se jednou splní. Máme v sobě dál touhu vítězit, jako klub jsme tak nastavení, pracujeme pro výhru. Kdo z hráčů to nepochopí, nemůže tady hrát. Stejně jako zaměstnanci včetně mě chceme vítězit a být úspěšní. Naše místo je na špičce a pořád bude.“

Zůstávají u vás ambice na zisk titulu?

„Výjimečně jsme se o titulu před sezonou nebavili, říkali jsme, že chceme být v šestce a minimálně hrát o evropské poháry. Sobotní zápas se Spartou byl skvělý, ale jedna vlaštovka jaro nedělá. Hráči jsou schopni podat fantastické výkony, ale jsou schopni zrovna tak je znehodnotit jiným výkonem. Sami si ukázali, že když budou chtít, s takovým přístupem (jako proti Spartě) jsou schopní porážet v lize i zahraničí téměř kohokoliv. Věřím, že se Spartou i Slavií, ale je tam Baník, Boleslav se s kvalitním kádrem zvedá, bude Viktorka schopná se popasovat a potrápit každého soupeře v Doosan Areně. Netrápí nás ani výjezdy ven. Hráči si snad zase zvyknou na fanoušky na stadionech a atmosféru, bude je to motivovat k fantastickému výkonu, jako v sobotu.“