Schranzovo kouzlo ve Slavii: Mistr asimilace, góly, majstrštyk za „nula“

Obě z jeho posledních dvou angažmá, která předcházela přestupu do Slavie, trvala jen sezonu. Ovšem ne proto, že by tam vyhořel. Ale protože v českobudějovickém Dynamu i v Jablonci zapadl tak rychle a dobře, že se během dvou let stal z hráče ligového nováčka téměř oporou českého mistra.

Ivan Schranz, mistr asimilace, přizpůsobení. V Dynamu se poprvé prosadil už ve druhém ligovém startu za nový tým, hned proti Spartě, kterou svým zásahem obral o dva body. Celkem dal v ročníku 2019/2020 deset soutěžních branek.

Jablonec? Šestnáct gólů, z toho třináct ligových, jen o dvě trefy mu unikla dělená střelecká koruna, kterou si mezi dvě hlavy půlili slávista Jan Kuchta a sparťan Adam Hložek. Ani na severu nečekal na svůj první zásah dlouho, prolomil to ve třetím startu.

Podle toho to vypadá, že ve Slavii nemohl mít s aklimatizací žádný problém. A taky že nemá. V deseti soutěžních zápasech šest gólů a dvě asistence, poslední trefa v Konferenční lize proti Unionu při výhře 3:1.

„Schranzik je trochu naše jistota, má štěstí střelce. Když je tam teč, skončí to v bráně. Dostává se do šancí, proměňuje je, což je dobře,“ raduje se kouč Jindřich Trpišovský.

Už ve svém druhém utkání za „sešívané“ vstřelil hattrick Teplicím, prosadil se i později proti Mladé Boleslavi a Karviné a v nejvyšší soutěži s ním zatím zvládá držet krok jen jeden hráč – hrdina Sigmy Martin Hála, do pátečního odpoledne taky autor pěti ligových branek.

„Bereme si to nejlepší, co je v lize na tomto postu mimo náš kádr,“ měl říct na klubové poradě Trpišovský, když přesvědčoval vedení, aby Schranze přivedlo. Nakonec se to vymyslelo tak šalamounsky, že snad Schranze ani nešlo nepřivést.

Slavia totiž Jablonci nevyplatila ani korunu, místo toho poslala na sever obránce Jaroslava Zeleného. A sice mimo tuto dohodu, ale je to zajímavé, na hostování s opcí ještě přidala záložníka Tomáše Malínského. Za něho může v budoucnu inkasovat od šéfa Jablonce Miroslava Pelty přibližně pět milionů korun v případě, že dopadne dohodnutý trvalý přestup od sezony 2022/2023, tedy že si „sešívaní“ Malínského třeba teď v zimě nestáhnou zpátky, což by obchod zrušilo.

Schranze už to ale Slavii tak jako tak nevezme. V konkurenci Jana Kuchty, Stanislava Tecla a Michaela Krmenčíka se možná nečekalo, že nejvíc gólů bude sázet slovenský reprezentant.

I tentokrát se ale dokázal rychle přizpůsobit.

Poslední tři sezony Ivana Schranze 2019/2020 Dynamo 10 gólů 2020/2021 Jablonec 16 gólů 2021/2022 Slavia 6 gólů (probíhá)

Nejproduktivnější hráči Slavie v sezoně Ivan Schranz 6 gólů+2 asistence Daniel Samek 2+2 Jan Kuchta 3+0 Alexander Bah 2+1 Lukáš Masopust 2+1

