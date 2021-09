Orel pod palbou, konec Vrbovy série i potenciál Haraslína. Co ukázala Sparta

Dvanáct a dost. Série Pavla Vrby bez ztráty na Letné skončila duelem s Jabloncem. Hlavním bodem diskuzí po remíze1:1 se však stal sudí Pavel Orel, který rozdal celkem dvanáct žlutých karet a hlavně od Petra Rady se dočkal několika vět. Protáhlo se rovněž čekání na návrat kapitána Bořka Dočkala i vstřelený gól Adama Hložka. Co dalšího střet rudých se Severočechy ukázal?

Sudí Orel pod palbou Ve střetu Sparty s Jabloncem nebylo o zajímavé momenty nouze, přesto pro sebe největší pozornost uzmul hlavní rozhodčí Pavel Orel. Dohromady totiž rozdal dvanáct žlutých karet, z toho osm pro hráčům Jablonce. A trenéra Petra Radu tím pořádně nastartoval. „Nebylo to záludné utkání, to se na mě nezlobte. Já bych v takovém utkání nevydržel ani minutu. Fotbal je kontaktní sport, abychom dostali osm karet, to už jsme někde jinde. Nechápu to, jakýkoli souboj a už je prst v uchu a díváme, jestli to není na vyloučení,“ běsnil zkušený trenér. Co na to jeho protějšek? „Když hrával trenér Rada, byl fotbal jiný než dneska. Pokud někdo někoho drží v situaci, kdy může jít do útočné fáze, dává se za to žlutá karta. Pravidla jsou jasně daná,“ pokrčil rameny Pavel Vrba. Sparta - Jablonec: Zelený přišlápl Drchala a se štěstím unikl druhé žluté kartě

Sbohem, vítězná série Můj dům, můj hrad. Tohle heslo si po příchodu do Sparty přivlastnil trenér Vrba. Na Letné totiž v rámci ligy sbíral jednu výhru za druhou. Vedle sebe jich nastřádal dohromady dvanáct. Skvělá série skončila právě v neděli večer, když Pražané s Jabloncem pouze remizovali. „Mrzí mě to. Doma chceme být dominantní, bohužel se nám to dařilo jen prvních dvacet minut. Pak jsme od toho ustoupili, výsledek není příjemný,“ uznal kouč. Načít novou sérii může za dva týdny. To na Spartu přijede Slavia… Sparta - Jablonec: Čvančara přilétl do malého vápna na Krobův centr, 1:1!

Haraslín ukázal potenciál Jediný sparťanský gól sice nevstřelil, přesto by si ho mohl s klidným svědomím nárokovat. Křídelník Lukáš Haraslín, poslední letní posila Sparty, totiž předvedl před trefou Václava Drchala parádní práci. S míčem na noze prošel přes několik hráčů soupeře až před šestnáctku, odkud se balon odrazil právě k zakončujícímu útočníkovi. Slovenský reprezentant nabídl i další zajímavé výkony, v domácím dresu patřil k těm lepším hráčům. „Věřím, že se bude nadále zlepšovat. Je to krátkou dobu, ale naskočil do toho velice rychle. Za to jsme rádi. Ukázal svoje přednosti a doufám, že nám v budoucnu pomůže ještě víc,“ zdůraznil Vrba. Sparta - Jablonec: Drchal si připsal první gól po návratu na Letnou, 1:0 Sparta - Jablonec: Haraslín si udělal prostor, sražená rána zamířila nad břevno

Čekání na kapitána pokračuje Na utkání s Jabloncem měl být Bořek Dočkal stoprocentně připravený. Tak o tom alespoň mluvil po utkání s Bröndby sparťanský trenér Vrba. Nestalo se. Zkušený záložník nebyl ani mezi náhradníky, místo toho se vrátil na seznam zraněných hráčů. „Bořek po sobotním tréninku nebyl stoprocentně fit. Nechtěli jsme jít do rizika, proto jsme se vzájemně dohodli, že nic neuspěcháme,“ vysvětlil kouč. Kapitán rudých si tak na návrat do akce musí ještě počkat. Naposledy nastoupil 7. srpna v domácím duelu s Karvinou, kdy utrpěl zranění kolena.