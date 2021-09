Klusáček: Přivoněli jsme si, ale konec byl exhibice. Penalta? Opravdu hloupá

Jak byste zhodnotil zápas?

„Je to hodně hořké. V poločase jsme to měli dobře rozehrané. Saháte po vítězství, chtěli jsme ukončil Slavii sérii a končíte debaklem. Bojovali jsme s ofenzivní částí hry. Chtěl jsem po klucích, aby byli aktivnější dopředu, abychom si dokázali odpočinout na míči, to se nám nedařilo. Ve druhé půli přišlo tolik chyb, které Slavia potrestala. Snažili jsme se do toho vstoupit střídáním a kluci bojovali až do konce, ale ani ty nejvyloženější šance jsme nedokázali proměnit a výsledek upravit. Škoda, fanoušci si to zasloužili. Zklamání je velké, protože jsme si na začátku přivoněli a závěr byl exhibice Slavie.“

První půle ukázala, že se Slavii můžete v dlouhých pasážích rovnat, věřili jste si?

„Věřili. Nehráli jsme úplně podle představ, ale přesto jsme drželi příznivý stav, ale potkalo nás to, co třeba s Plzní. Hloupá penalta, opravdu hloupá, to nás trošku poznamenalo.“

Změny Slavie o poločase se daly čekat. Dalo se na ně reagovat dopředu?

„My jsme věděli, že střídání tam přijdou. Nemyslím si, že by nám to narušilo hru, ještě jsme měli náznak brejku Romanem Květem, ale špatné zpracování nám zkazilo možnost zakončení. Slavia v kritických situacích ukázala kvalitu. Má dobré mužstvo, je sebevědomá a vyhrála zaslouženě.“

Dokázal byste vystihnout faktor, který byl nejdůležitější v obratu? Třeba důraz Krmenčíka?

„Spíš bych to viděl u nás. Prostě nesmíme udělat dvě hrubky za sebou. Byly to naše hloupé chyby. Dvakrát to bylo po autu, potřetí roh, který Patrik vyrážel jen před sebe. S tak těžkým soupeřem nesmí být tolik chyb.“

Jak jste viděl situaci, ze které byla první penalta?

„Z lavičky to nebylo pořádně vidět, tak jsem se na to byl rychle podívat na telefonu. Někdo bude říkat, že byla. Další zas, že ne. Já to nechci hodnotit. Ale bylo to hodně důležité. Pokud by čas běžel, otevírala by se nám možnost brejků a i Slavii by to stálo hodně sil. Penalta je posadila na koně, byl to samozřejmě klíčový moment zápasu.

Co se dá dělat ve chvíli, kdy soupeři padne do brány snad vše, do čeho kopne?

„Za stavu 1:1 jsme připravovali střídání. Než proběhlo, bylo to 1:2. A než jsme to ještě trošku upravili, bylo to 1:3. Takže pak jsme udělali rovnou čtyři střídání najednou. Trošku jsme se zvedli, ale v závěru jsme dostali další dvě branky a nedokázali jsme skóre zkorigovat, i když šance na to byly.“

Neprojevila se v závěru frustrace nebo demotivace hráčů?

„Těžké říct, z čeho některé chyby pramenily. Ale na některých hráčích bylo vidět, že je to srazilo dolů.“

Vyčítáte některé góly Patrikovi Le Giangovi, který některé balony neudržel?

„Tohle vůbec nechci hodnotit přes noviny. Góly padají po chybách a rozebereme si je. Tohle prádlo nebudeme prát na veřejnosti.“

Můžete si z takového utkání vzít nějaká pozitiva?

„Samozřejmě. Takový zápas je svátek, jsou to nové zkušenosti. Musíme se poučit z chyb a hodit za hlavu, že jsme prohráli se Slavií. Teď hrajeme pohár v Prostějově, za týden v Ostravě, na tyhle zápasy se musíme chystat.“

Když jste mluvil o poučení. Jaké třeba si z toho zápasu vezmete?

„Je to práce s detaily. Já třeba dlouhodobě upozorňuji hráče na důležitost autových vhazování. A v téhle činnosti byl markantní rozdíl. A není tak složité, je o hlavě a soustředění.“

Jak teď působit na tým, aby ho pětka neshodila?

„To nebude problém. Hráči jsou sami naštvaní, protože jsme ztratili dobře rozehraný zápas. To by nás nemělo poznamenat.“