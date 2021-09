Revoluční novinka. Liga se bude od příští sezony hrát míčem Select

Václav Drchal poslal Spartu proti Jablonci do vedení • Pavel Mazáč (Sport)

Jan Chramosta poslal Bohemians do vedení • Michal Beránek (Sport)

Kluby FORTUNA:LIGY si na dnešním grémiu LFA ve Zlíně schválily, že nejvyšší soutěž se bude od příští sezony hrát jednotným míčem dánské značky Select. Tento výrobce je například oficiálním dodavatelem balonů pro první ligu v Portugalsku, kde má smlouvu do konce ročníku 2022/23. V užším výběrovém řízení byly podle informací redakce iSport.cz i firmy Puma a Molten.

Jde o revoluční novinku, po které mnozí trenéři a hráči dlouho volali. Vadilo jim, že liga se hraje různými míči, na které si musejí týden od týdne zvykat.

Ve FORTUNA:LIZE doteď platilo, že každý klub může hrát své domácí zápasy s míčem libovolné značky, většinou šlo o dodavatele sportovního vybavení a dresů. Slavia například hraje se značkou Puma, Sparta má Adidas a Plzeň zase Macron.

„Jsme snad jediná liga, kde každý tým hraje s jiným balonem. To máte čtyři druhy od jedné značky, dva tři druhy od jiné a tak dále... Je to tragédie!“ rozčiloval se před rokem Jaroslav Drobný, tehdy gólman Českých Budějovic. „Možná to vyzní jako výmluva, ale ať chcete, nebo ne, tak každý míč se chová úplně jinak. Je v tom opravdu diametrální rozdíl!“

To se od příští sezony změní. Po všech trávnících nejvyšší české soutěže bude létat stejný balon značky Select, jehož nejdražší verze přijde v maloobchodě na necelé čtyři tisíce korun. V užším finále dostal Select přednost před Pumou, s kterou hraje národní tým, Slavia či Baník, a Moltenem, oficiálním míčem Evropské a Konferenční ligy.