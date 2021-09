Bílek k Hejdově bombě: Takovou ránu jsem od něj v životě neviděl

Osmé vítězství z devíti ligových zápasů a pojištěné první místo v tabulce. V Plzni by mohli skákat radostí a klidně si skočit na jedno, jenže to by asi nemělo význam. V klubu totiž moc dobře ví, že poslední výhry byly na sílu. Po průměrném výkonu bez svěžesti. I ta dnešní s Pardubicemi. Lídrovi FORTUNA:LIGY vystřelil tři body čtvrt hodiny před koncem dokonalou ranou z dobrých dvaceti metrů Lukáš Hejda. „Takovou ránu jsem od něj v životě neviděl,“ smál se trenér Michal Bílek.

Souhlasíte, že vítězství proti Pardubicím bylo ubojované a upracované?

„Je to tak, ale jsem moc rád, že jsme utkání vyhráli. Soupeř byl na začátku zápasu důraznější, agresivnější, živější. Dlouho jsme se nemohli dostat do hry, o to je výhra cennější. Máme tři body po výkonu, který nebyl úplně dobrý.“

Proč byla vaše hra nedokonalá?

„Kromě toho, že jsme měli dát do hry více důrazu, agresivity a nasazení, tak jsem také postrádal kvalitnější kombinaci a výraznější držení míče. Samozřejmě s tím souvisí, že jsme měli málo střel, málo nebezpečných situací v pokutovém území soupeře. Takové věci dnes v naší hře nebyly. Respektive pár jich bylo, ale rozhodně ne tolik, kolik bychom si představovali."







S Pardubicemi jste na jaře prohráli 0:3, dnes se výhra rodila také těžko. Proč? Nesedí vám jejich styl hry?

„Je to spíš o našem výkonu. Vzpomínám si na zápas, který jsme tady na jaře prohráli. V prvním poločase jsme měli osm situací, kdy jsme akce dobře rozebíhali, ale ani jednou nepřišla finální přihrávka, po které bychom se dostali do vedení. Nakonec to pro nás skončilo hrozně nepříjemně. Tentokrát brankových situací ani na jedné straně nebylo tolik. Šťastnější jsme byli my.“

V posledních dvou zápasech to na sebe vzal Lukáš Hejda. Minulý týden rozhodl zápas proti Českým Budějovicím, nyní s Pardubicemi. Co na jeho efektivitu říkáte?

„Je super, že to dnes zase trefil. Pardubice, byť mají málo bodů, tak se ukázaly jako dobrý tým. Dobře se pohybovaly, kombinovaly. Prohra je pro ně krutá.“

Pardubice - Plzeň: Hejdovo kladivo! Tvrdým úderem otevřel skóre, 0:1

Viděl jste Hejdu někdy takto vystřelit?

(směje se) „Je pravdou, že pokud se dostane do zakončení, je to většinou hlavou po standardních situacích. Tam je velmi platný. Je schopný si balon najít. Takovou střelu a z takové dálky jsem od něj v životě neviděl.“

V posledních třech duelech se vám herně tolik nedaří (České Budějovice, Příbram, Pardubice), přesto zápasy dokážete zvládnout. Co to vypovídá o mužstvu?

„To nevím, ale je to hrozně pozitivní věc. Vyhrát po nedobrém výkonu je velmi podstatné. Je pravdou, že po Spartě jsme trochu herně spadli. Před reprezentační přestávkou nás ještě čeká Zlín, výkon musí být lepší.“