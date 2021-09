Budínského gól přivolal vzpomínky: Bohemce jsem vždycky branky dával

„Když jsem se dozvěděl, že budu hrát a zrovna proti Bohemce, těšil jsem se,“ líčí Budínský. „V minulosti jsem jí vždycky nějaké góly dal, tak jsem si říkal, že to snad vyjde i teď. Proti Bohemce je to pro mě vždycky speciální, nějaké kamarády tam pořád ještě mám.“

Po brance na 1:1 jste si zakrýval obličej, co jste tím dával najevo?

„Byl jsem překvapený trošku, jak jsem gólu docílil.“ (usmívá se)

SESTŘIH: Baník - Bohemians 4:1. Úvodní gól Chramosty na body nestačil, Kuzmanovič nedohrál

Jak? Zdálo se, že stoper Daniel Krch má míč pod kontrolou.

„Nemanja (Kumzmanovič) centroval do vápna, trefilo mě to do zadku a ještě od Laca (Almásiho) se to odrazilo k bráně. Já jak byl rozběhlý, tak jsem pokračoval v pohybu a viděl jsem, že Dan (Krch) míč asi pouští gólmanovi. Já šel pořád za míčem. Ani si nepamatuju, jak se to povedlo, ale díval jsem se v šatně na záznam. Že on to do něj trefil a šlo to o tyč do brány.“

Bohemians byli v první půli lepší, překvapili vás?

„Bohemka se snažila hrát na brejky, občas jsme tam měli mezery a jim se to dařilo využívat. Jejich gól z toho pramenil. My hráli furt stejně, byli jsme odvážní a šli za vyrovnáním. Šancí a závarů přibývalo. Důležité bylo, že se nám povedlo vyrovnat.“

Za stavu 2:1 měl velkou šanci Jiří Bederka, po zaváhání Jana Laštůvky šel ze strany sám na prázdnou bránu, trefil tyč. Co se vám v tu chvíli honilo hlavou?

„Viděl jsem, že míč letí na Laštyho a byl jsem v klidu. Možná jsem i trošku vypnul, pak jsem musel rychle mazat zpátky, abychom to odvrátili. Naštěstí trefil tyčku, pak už jsme to z vápna vykopali a nedostali jsme gól na 2:2. To bylo taky důležité.“