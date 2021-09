Baník se klepal na Vltavínu. Moje vina, přiznal rozhozený trenér Smetana

Druhý zápas Baníku v poháru na hřišti třetiligového soupeře, druhý postup až v prodloužení. Proč?

„Zkomplikovali jsme si to. Kdybych měl utkání shrnout, stačila by mi dvě slova: Postoupili jsme. Samozřejmě jsme si to představovali jinak, výkon i výsledek. Vina jde hodně i za mnou, za stavu 2:0 jsem byl asi hodně odvážný a možná zbrklý se střídáním. Ale ve finále jsme to zvládli, postoupili jsme a pro ty mladé kluky, kteří tam šli a zažili si to, to byla obrovská škola a zkušenost. Určitě jim to pomůže dál, stejně jako celému týmu.“

Jak vám bylo v poslední desetiminutovce normální hrací doby, kdy domácí vyrovnali a měli několik příležitostí k vítěznému obratu?

„Co vám mám říkat? Samozřejmě, že tlak domácích tam byl, my jsme ty situace řešili blbě, naivně. Do toho dvě střídání, kdy jsem tam vypustil mladé kluky, takže o to víc jsem rád, že jsme to zvládli. I oni se na tom dobrým výkonem, gólem a penaltou podíleli. Peťovi Jaroňovi a Danovi Smékalovi to hodně dá. A doufám, že nejen jim. Pro nás pro všechny a hlavně pro mě to je obrovská zkušenost a škola do dalších zápasů.“

Na oba vaše góly v normální hrací době nahrál Adam Jánoš. Řekl si o větší minutáž i v lize?

„Jo, když je u dvou gólů v prostoru, kam jsme ho chtěli vytahovat, aby podporoval ofenzivu, je to signál, že vnímá a poslouchá. Na druhou stranu má v nohách 120 minut, hrajeme za tři dny, takže uvidíme. Adam Jánoš je právoplatný člen týmu, zkušený hráč, který tu šanci dostane.“

Právě, má v kabině určitou pozici. Jak nese, že nehraje?

„Pozici samozřejmě měl, je to těžká otázka. Tým má za sebou nějaké výsledky, nějaké body a Adam v úvodu sezony u toho prostě nebyl. Do sestavy se sahá těžko. Jak to bere, se musíte zeptat jeho. Myslím si, že jsme jeden tým, který ví, co chce. Není to o jednom hráči, je to o nás všech.“

Nehrklo ve vás za stavu 0:0, když David Buchta trefil kopačkou protihráče do obličeje? V lize se za to dává rovnou červená.

„Tohle nechci hodnotit. Od minulého kola jsem si řekl, že emoce na lavičce zklidním a verdikty rozhodčích nebudu v průběhu ani po zápase hodnotit. Navíc jsem to viděl úplně blbě, takže nemám k tomu co říct.“