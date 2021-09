Správný muž ve správný čas. Tiéhi překvapil Liberec, otazník u budoucna

Nastalo tolik obměn, až nezůstal skoro nikdo. Slovanu se podařilo v posledních letech hasit dlouhodobé problémy na středu hřiště hostováními, vedení sehnalo třeba slávistu Jakuba Hromadu, vychovalo si a následně opět půjčilo Michala Berana, nakonec přišel na pomoc z nizozemského Eindhovenu dokonce i jmenovec Sadílek. Ve všech případech jde o elitní hráče, jejich liberecká trvanlivost ale pokaždé končila nejdéle s uplynutím roku. A náhrady se sháněly těžce.

Situaci nepomohlo ani trucování Kamsa Mary, který se nakonec uklidil do jeruzalémského Beitaru. Slovan si vyhlédl náhradu v opavském Christu Tiéhim, o něhož měl zájem už během jara. Tenkrát Slovan odradily nejasnosti ohledně hráčova kontraktu i očekávání zahraničních nabídek, zkraje září už vše dopadlo. Hráč po sešupu do druhé ligy relativně za levno (podle informací Sportu za částku okolo 2,5 milionu korun) odcestoval na sever. Podepsal na tři roky a začal sebevědomě.

„Chci hrát dobře pro svůj tým, trenéra a klub. Doufám, že se brzy posuneme v tabulce výš, to je to, co očekávám od týmu i sebe. Chci být na své pozici co nejlepší,“ vyprávěl pro klubové stránky krátce po příchodu. Šance dostal v Ďolíčku či doma proti Mladé Boleslavi, slova podložil čísly.

Za dosavadních 166 ligových minut zkazil jenom pět přihrávek z celkových sedmašedesáti, k tomu má víc než dvojnásobně větší počet zisků míče než ztrát (13/6) a také stoprocentní úspěšnost driblinků včetně vysokého procenta vyhraných soubojů (61 %). Ale nejde jen o pohled čísel, na hřišti vypadá dobře také opticky. „Christ ukázal svoji fotbalovost, čtení hry, navíc hraje konstruktivně,“ mínil kouč Luboš Kozel. „Naskočil kvalitně.“

Tiéhi přišel přesně na místo defenzivního záložníka Mary, překvapením byla rychlost, kterou se adaptoval v novém působišti. A to přesto, že naskakoval v době největší krize. Velkou výhodou může být oproti guinejskému reprezentantovi povaha, má blíž k typu Mohameda Tijaniho. Pohodáři, bez zbytečných problémů a rozepří.

Úvodní výkony závěry nedělají, ale Liberec má aktuálně zpátky svůj štít, který dodává jeho obranné fázi jistotu. Otázkou zůstává, zdali zatím vysoce efektivní hra Tiéhimu vydrží. Případně jestli nezačne opouštět své prostory a udrží disciplínu. Zatím fauloval jen třikrát, sice dostal první žlutou kartu, ta spíš ovšem souvisí s pomalou proměnou libereckého stylu mířící ke konstruktivnosti.

„Snažíme se o trochu něco jiného. Někdy to jde líp, někdy hůř. Ale myslím, že to je vidět. Poslední tři body jsou pro nás zaslouženou odměnou,“ hodnotil Kozel. Těžká prověrka přijde teď na Střelnici.

Christ Tiéhi v úvodních dvou startech za Slovan

Minuty: 166

Přihrávky: 67 celkem / 62 úspěšných

Obranné souboje: 21/11

Útočné souboje: 12/9

Odebírání míčů: 10/7

Obcházení: 6/6

Napadání: 10/7

Driblinky: 6/6

Ztráty míče: 4

Zisky míče: 13

Zachycení: 10

Fauly: 3