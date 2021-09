Knobloch zastavil Jablonec: Byli jsme šťastnější. Kozel chce hrát fotbal

Pod novým trenérem Lubošem Kozlem jste bodovali i třetí zápas v řadě. Dá se říct, že trenérská změna v Liberci zabrala?

„Asi jo, ale už dřív jsem říkal, že si nemyslím, že by naše výsledky byly vina trenéra Hoftycha. S nově příchozím trenérem nám pomohli i čtyři noví kluci. Doplnilo se to, přišli dobří lidi, v nynějším složení jsme silnější, než jsme byli předtím.“

Jak se změnila vaše hra?

„Trenér Kozel po nás chce výstavbu hry odzadu, po zemi. Prostě chce hrát fotbal. Konstruktivní, kombinační. Za trenéra Hoftycha jsme to měli založené na jednoduchém přechodu přes rychlé krajní hráče. Každý styl má něco do sebe.“

Jedním z těch nových hráčů je Ľubomír Tupta, který derby rozhodl gólem z přímého kopu. Co vy jako gólman jeho stylu říkáte?

„Je to hodně nepříjemné, musím říct, že mu to tam takhle padá i v tréninku. Tenhle kop umí, nebyla to žádná náhoda. Střela jde rychle přes zeď a rovně padá dolů, to se strašně těžko chytá. Zvlášť když gólman neví, že to Ľubo takhle umí.“

Jablonec - Liberec: Hosté jdou zničehonic do vedení! Krásnou střelou z přímáku se prosadil Tupta

Dá se tedy říct, že to kope jako Cristiano Ronaldo?

„U Ronalda jsem tento styl kopu taky viděl, takže bych řekl, že jo. Nevím tedy, zda úplně přesně jako on, ale je to hodně podobné.“

V brance jste se rozhodně nenudil. Při které šanci Jablonce vám zatrnulo nejvíc?

„Asi při té úplně poslední. Sice to bylo nedůrazné zakončení, ani nevím od koho, ale kdyby to ten hráč dal trošku vedle, je to gól. Naštěstí mi to spadlo do koše.“

Byl tedy Liberec tentokrát šťastnějším týmem?

„Asi jo. Věděli jsme, kde Jablonec v tabulce je, hrají evropské poháry. Ale věřili jsme si, že tady máme šanci uspět. Když však spočítáme počet vyložených šancí, byli domácí lepší, měli jich víc. My jsme to vzadu druhou půli prostě ubojovali a vedení udrželi.“

Jablonec - Liberec: První velkou šanci měli domácí, Kratochvíl ale napálil jen Knoblocha