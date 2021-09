Alijagič sestřelil béčko Sparty. Slavia? Na ligu má, ale opatrně, říká kouč

Přesně týden před jubilejním 300. derby pražských „S“ nabídla druhá liga delikátní předkrm. Na Strahově se střetla rezerva Sparty s Vlašimí, která je neoficiální farmou Slavie. Hosté zvítězili 3:2 i díky dvěma gólům Denise Alijagiče, který tak znovu potvrdil instinkt zabijáka. „Viděli jste, jak to řeší. Je to prostě gólový hráč,“ uvedl trenér vítězů Martin Hyský.

Základní jedenáctka Sparty měla neuvěřitelný věkový průměr 20,45 a do prestižního a očekávaného duelu vstoupila lépe. Jenže přišel desetiminutový blackout a hosté rázem vedli 3:0, když se trefili Filip Blecha a dvakrát Denis Alijagič. Útočník s bosenskými kořeny tváří v tvář brankáři Františku Kotkovi předvedl pokaždé chladnokrevné zakončení.

„Samozřejmě víme, že to je kvalitní fotbalista, ale bohužel se nám ho nepodařilo ubránit,“ litoval domácí trenér Michal Horňák. „Neřekl bych, že to byla až tak zásluha hráče, který to mimochodem krásně uklízel, jako spíš naše chyby, které jsme udělali.“

Alijagič byl jedním z pěti kmenových hráčů Slavie, kteří v neděli na Strahově hájili barvy Vlašimi. Se šesti góly je druhým nejlepším střelcem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, o jeden víc dal jen brněnský Jakub Řezníček.

„Zkusili jsme ho na pozici podhrotového hráče, což mu vyhovuje. Měl vedle sebe Marka Červenku, který hodně soubojů odehrál a vázal na sebe stopery, aby měl víc prostoru,“ vysvětloval kouč hostí Martin Hyský taktický záměr, který vyšel.

Těžko si představit, že by osmnáctiletý útočník hrál za Vlašim i na jaře. Říká si důrazně o posun do nejvyšší soutěže. Buď na jiném hostování, nebo přímo ve Slavii.

„Myslím si, že na ligu má, ale je potřeba to udělat opatrně,“ míní Hyský. „V létě s ním byly dohady, jestli do Vlašimi jo nebo ne, ale cesta, kterou si zvolil, je správná. Zažívá těžké zápasy a hraje stabilně. Když bude takhle hrát, určitě si říká o to, aby si ho Jindra Trpišovský vzal v zimě do přípravy a vyzkoušel ho. Je potřeba po něm trochu šlapat, je to jižanský typ, rád si uleví, ale předpoklady má obrovské.“

Béčko Sparty přešlo ve druhé půli na rozestavení 3-5-2 a také vytasilo dvougólového střelce. Náhradník Matyáš Kozák nejprve snížil tvrdou střelou zpoza vápna a v nastavení skóroval i hlavou. Víc však už domácí nestihli.

„Měli jsme štěstí, že druhý gól domácích, který by otočil psychologii zápasu, přišel až v nastaveném čase,“ oddechl si Hyský.

„Klukům jsem řekl, že to bylo fajn. Na skóre sice prohráli, ale u mě jsou vítězové, protože to nevzdali ani za stavu 0:3 a bojovali, chtěli to za každou cenu otočit,“ pochvaloval si Horňák.