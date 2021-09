Blafuj jako Ronaldo. Odmalička můj vzor, přiznal hrdina derby Tupta

Přišel trochu stranou zájmu v závěru přestupového termínu na hostování z Hellasu Verona. Zatím to však vypadá, že Ľubomír Tupta by mohl být pro Liberec opravdové terno. V minulém kole třiadvacetiletý Slovák rozhodl o výhře nad Mladou Boleslaví a v neděli na to navázal další vítěznou trefou v derby s Jabloncem. Z trestného kopu, který zahrává stejně jako Cristiano Ronaldo přímým nártem přes zeď, zaskočil prudkou a rychle klesající ranou gólmana Jana Hanuše. Ten si na míč sáhl oběma rukama, ale z brány jej nevytěsnil.

V 57. podještědském derby měli navrch herně domácí, ale všechny body si za výhru 1:0 odvezli do Liberce hosté. Jediný gól napínavého zápasu vstřelil v 37. minutě Ľubomír Tupta z přímého kopu, nařízeného za faul Jana Kroba na Jana Matouška.

„Ronaldo je odmalička můj vzor, zkouším to tak kopat na tréninku každý den. Na posledním před zápasem mi to vycházelo, tak jsem věřil, že mi to tam padne. A padlo. Jsem rád, že to byl vítězný gól a bereme tři body z derby,“ usmál se Tupta.

„Vždy řeknete, že to šlo chytat, ale nejsem gólman, a z lavičky to neumím posoudit,“ komentoval rozhodující moment domácí kouč Petr Rada. „Ale byl jsem překvapený, že je to gól,“ připustil, že z jeho pohledu neměl Jan Hanuš úplně čisté svědomí.

„Když to trefí a spadne to těsně před vámi, je to nepříjemné a obtížnější. Z pozice diváka či hráče to kolikrát vypadá, že to měl brankář chytit, ale není to jednoduché,“ hájil se nicméně Hanuš. „Kop to byl krásný. Hráči Liberce prodloužili zeď, takže jsem de facto nic neviděl, čekal jsem do poslední chvíle, zda to vyletí na moji stranu nebo přes zeď. Střela padala, přesouval jsem se k ní a chtěl jsem ji vyndat z branky, ale byl jsem už blízko tyče a bohužel se mi to nepovedlo. Trefil to hrozně hezky, stylem nahoru dolů. Musím střelci pogratulovat.“

Kolegy se zastal i Milan Knobloch, brankář Liberce a muž utkání.

„Je to hodně nepříjemné, musím říct, že mu to tam takhle padá i v tréninku. Tenhle kop umí, nebyla to žádná náhoda. Střela jde rychle přes zeď a rovně padá dolů, to se strašně těžko chytá. Zvlášť když gólman neví, že to Ľubo takhle umí,“ uvedl Knobloch.

Ostravský Jan Laštůvka si na slovenského útočníka dá v neděli určitě pozor.