Ofenzivy „S“ v číslech: Sparta hrozí v závěru, Slavia Schranzem. Kudy útočí?

Pojďme se trochu zasnít. Na Letné se hraje třísté derby v historii, stadion je na slavnostní chvíli vyšňořený plnými tribunami. K pořádné slávě patří vrcholný zážitek. Drama, krásné akce, ale také hromada branek. Proč by tomu tak v neděli nemohlo být? Vždyť Sparta se Slavií mají nabito, se čtyřiadvaceti brankami jsou nejproduktivnějšími celky FORTUNA:LIGY. Trenéři milují ofenzivní způsob hry. Proto Deník Sport ve své analýze přináší detailní pohled na útočnou fázi obou celků.

Z grafu výše vyplývá, že s velkou převahou končí nejčastěji střelou takové útoky, které Slavia či Sparta zakončí do pěti vteřin.

Útoky Sparty • Foto iSport.cz

Ofenzivní statistiky Sparty • Foto iSport.cz

Vstřelené góly Sparty podle minut • Foto iSport.cz

Resumé Sparta

Útoky Sparty, které končí střelou, jsou vedeny téměř rovnoměrně. Nejvíce se Sparta dostává do zakončení po útoku po levé straně hřiště, což je zejména díky Jakubu Peškovi. Ten je velmi aktivní v útočné třetině hřiště, kde se zapojuje do kombinace a v probíhajícím ročníku F:L si zapsal už 17 přihrávek vedoucí ke střele. Sparta je nebezpečná zejména v poslední půlhodině zápasu, od 61. minuty dále vstřelila 13 (54,17%) z 24 branek. Zajímavostí také je, že Sparta dokáže být mnohem trpělivější na míči a dostává se do zakončení i v kombinacích delších než 40 vteřin od zisku míče.

Útoky Slavie • Foto iSport.cz

Ofenzivní statistiky Slavie • Foto iSport.cz

Vstřelené góly Slavie podle minut • Foto iSport.cz

Resumé Slavia

Slavia vystřelila na bránu soupeře 111 střel. Přestože Sparta ohrozila branku soupeře 159 střeleckými pokusy, tak je mezi rivaly znatelný rozdíl v hodnotě očekávaných gólů (17,85 – 16,87 ve prospěch sešívaných). Hrozbu pro obranu soupeře představuje duo Stanciu – Schranz. Rumunský záložník je důležitý jak v mezihře (nejvíce pokusů - 46 - o přihrávku do útočné třetiny), tak ve finální fázi hry (nejvíce střel 16). Největší nebezpečí představuje především Ivan Schranz. Ten je spolu s olomouckým Martinem Hálou nejlepším střelcem ligy se šesti góly, slovenský záložník k tomu přidal ještě dvě asistence. Při vedení útoku se Slavia zaměřuje na rychlý přechod do útoku, zhruba 2/3 útoků trvá méně než patnáct vteřin.