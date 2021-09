Trpišovský: Zoufalost, styděl jsem se. Připadal jsem si jako Petr Uličný

PŘÍMO Z ROTTERDAMU | Se svým týmem si vůbec nebral servítky za to, jak hrál v prvním poločase na Feyenoordu. Ale kus toho vzal trenér Slavie Jindřich Trpišovský i na sebe. „Stydím se za to, co jsme tu předváděli. Soupeř byl výborný, kvalitní, ale k jeho výkonu jsme přispěli i my,“ neskrýval rozčarování po nakonec přijatelné prohře 1:2.

Zažil jste tu nejhorší první poločas?

„V téhle sezoně jednoznačně, od toho prvního gólu to byl absolutně katastrofální výkon. Přitom jsme věděli, jak těžký zápas nás tady čeká, jak kvalitní soupeř, připravovali jsme se na to, měli jsme video, nic z toho ale nefungovalo, byli jsme slabý sparing partner. Kdyby tu hráli jiní stopeři a nepodali takový výkon jako Holi s Aihamem, kteří měli v ruce žehličku a za kluky v poli toho odbránili fakt hodně, tak to byla zoufalost. Stydím se za to, co jsme tu předváděli, musím to vzít ale i na sebe. Sestava si nesedla, nefungovala nám některá spojení, součinnost, chtěli jsme hrát jinak. Dostali jsme lekci z presinku a agresivity. Soupeř hrál výborně, ale přispěli jsme k tomu i my.“

Věřil jste pak ještě v remízu?

„Ve druhé půli to bylo lepší, ale udělali jsme si to strašně těžké. Honit tady 0:2, to je těžký… Měli jsme možnosti i díky střídajícím hráčům, ale na druhou stranu by asi bylo hodně nespravedlivé, kdybychom tady vyrovnali po tom, co jsme tu předvedli v první půli.“

Byl jste zlej o poločase?

„Já byl zlej už během první půle, akorát tady byl strašný řev a bylo to zbytečné, na deset patnáct metrů nebylo slyšet. Zuřil jsem, ale vybil jsem se až o poločase. K tomu by ale nemělo dojít. Jestli se bojíme hrát v takovém prostředí, proti takovému soupeři, to je pro mě nepochopitelné. Ten druhý inkasovaný gól celý náš výkon ilustroval, to jak jsme prohrávali souboje. Mrzí mě to. Jasně, soupeř hrál výborně, má skvělé hráče, ale z naší strany to byla hrůza. Říkal to už Tomáš Holeš, i já se modlil za to, ať je konec prvního poločasu, ten tým potřeboval změny a potřeboval na to i nějaký čas, abychom si k tomu něco řekli. Do té doby jsme byli bezradní, nedokázali jsme si to říct ani mezi sebou na hřišti, mizerný.“

O poločase jste udělal celkem tři změny, nepřemýšlel jste, že byste nějakou z nich využil už během první půle?

„Připadal jsem si tu jako Petr Uličný, který mi jednou říkal, že kdyby ho nedrželi asistenti, tak má vystřídáno v páté minutě… Je dobře, že se teď dá udělat tolik změn, zasáhnout do toho týmu, potřebovali jsme to. Nechali jsme si pak ještě něco na průběh druhé půle, abychom třeba reagovali na kontaktní gól. Domácí už to pak ale dohráli.“