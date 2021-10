Sparta věří Letné, Slavie ofenzivě. Kdo bude mít v derby faktor X a co nálada?

Ještě před měsícem byste Jindřicha Trpišovského a jeho kolegy nenašli v dobré náladě, bylo čerstvě po neúspěchu v play off Evropské ligy s Legií, kterému předcházelo vyřazení od Ferencvárose ve třetím předkole Ligy mistrů. Všechno špatně. Čas ale i takhle těžké rány hojí, Slavia zapnula v ligové soutěži a ve skupině Konferenční ligy si čistí hlavu od domácích starostí. Definitivně to přejde asi ještě později, teď ovšem stojí před klubem jasný cíl – čtvrtý titul v řadě a další pokus o Ligu mistrů. A tohle derby může posloužit jako upevnění pozice před kolísající Spartou.

Aby se rudí naladili na derby, nutně potřebovali zvládnout čtvrteční bitvu s Rangers v rámci Evropské ligy. To se povedlo. Bonusem pak je předvedený výkon, který měl solidní parametry. „Takové vítězství vás podpoří. Doufám, že to v derby ukážeme,“ prohlásil trenér Pavel Vrba. Ale pozor, žádné skoky do stropu se na Letné nekonají. Adam Hložek a spol. moc dobře vědí, jak dlouho už odvěkého rivala neporazili. Bezbřehá euforie by nebyla namístě. Sparta proto zůstává na špičkách. Pokud chce uspět i zítra, jako že nejen chce, ale i musí, potřebuje svůj výkon ještě vystupňovat.

Dvacet čtyři gólů nastřílely oba týmy, Slavia i Sparta, „sešívaným“ na to ovšem stačilo jen osm zápasů, o jeden méně než rivalům z Letné. To je poměrně závratný průměr čistých tří branek na jedno utkání, z toho vyplývá, že v současném mužstvu Jindřicha Trpišovského hraje prim ofenziva. Ostatně pozná se to i podle složení mužstva. Zatímco v defenzivě řeší Slavia personální problémy, v útoku se jí rozmáchlo hlavně trio Jan Kuchta, Ivan Schranz a už i uzdravený Michael Krmenčík. Trpišovskému forma těchto hráčů nabízí variabilitu při skládání sestavy a překvapování soupeře.

Je to evidentní, že jestli Slavii něco trápí, něco jí schází, tak je to ve středu obrany. Z ortodoxních stoperů zbyla jen letní posila, nováček Aiham Ousou, a toho jistí sice zkušený, ale střední záložník Tomáš Holeš. Spolu se zatím sehrávají, takže platí, že „sešívaní“ jsou zranitelní právě na tomhle místě sestavy. Na druhou stranu švédský reprezentant do jednadvaceti let se výkonnostně postupně zlepšuje a třeba naposledy na Feyenoordu dokázal s kolegou Holešem uhasit spoustu nebezpečných situací, po nichž si mohli domácí vystřílet ještě větší náskok. Spíš nouze než slabina.

Najít kanonýra, na kterého by byl spoleh v delším časovém období, to je zatím pro Spartu neřešitelný rébus. Na hrotu se protočili Adam Hložek, Matěj Pulkrab, Václav Drchal a naposledy i Martin Minčev, neotřesitelná jednička z toho ale nevzešla. Trenér Vrba nemá k dispozici typické kladivo, ze kterého by se slávistům rozklepala kolena. Tomáš Wiesner na pravém beku je velice silný běžecky i v podpoře útočné fáze, při plnění obranných povinností ovšem často propadá. V případě derby je ale předpoklad, že bude víc bránit než útočit. Těžká písemka, ve které musí obstát.

Tohle ho provází prakticky celou kariéru a ve Slavii v tom zdatně pokračuje. Možná to ještě povýšil. Díky širšímu kádru, větším možnostem si trenér Jindřich Trpišovský ještě víc „vyhraje“. Památná je jeho reakce na poločasové vedení Sparty 3:0 z března 2018, jeho tahy v evropských pohárech a kus toho předvedl i na Feyenoordu. Přineslo to sice jen snížení na 1:2, ovšem obraz hry se proti tragickému prvnímu poločasu díky třem střídáním rapidně změnil. Soupeř si nemůže být ničím jistý, v průběhu utkání se proti němu točí rozestavení a hráči rotují po různých postech.

Neprožívá vydařené období, objektivně nemá dobrou sportovní formu. Není proto náhoda, že se David Moberg Karlsson po příchodu Lukáše Haraslína odsunul jen do pozice střídajícího hráče. Ale pozor! Byť tomu aktuální rozpoložení zrovna nenasvědčuje, může být právě technický Seveřan skrytou silou domácích. Když má totiž den, je v tuzemských relacích skoro nebranitelný. Z pozice žolíka pro druhý poločas může mít na průběh utkání zásadní vliv. Otázkou zůstává, zda Vrba do tohoto rizika půjde. Stejně tak je totiž možné, že by Karlsson prodloužil aktuální mdlé období.

Řeč byla o problémech v obraně, v zákulisí se ale dává dohromady Ondřej Kúdela, který se zranil na konci srpna v Karviné. Ani realizační tým zatím neumí spolehlivě odhadnout, jestli to 34letý stoper stihne, Jindřich Trpišovský to ve čtvrtek v noci vypočítával na diplomatických „fifty fifty“, padesát na padesát. Procedury, které Kúdela podstupuje, mají urychlit jeho návrat na hřiště a splnit tak zkušenému obránci přání, které vyslovil téměř bezprostředně po svém zranění na severu Moravy. Že chce hlavně stihnout derby. Pro Slavii by to byla vítaná pomoc, faktor spolehlivosti.

Naposledy v lize doma s Jabloncem zakopla, ale předtím? Dvanáct výher v řadě. Až do zmíněné bitvy se Severočechy Sparta na Letné pod Vrbou v nejvyšší soutěži sbírala pouze úspěchy. V důvěrně známém prostředí je mnohem silnější. Zatímco venku se často dostane maximálně na třetí rychlostní stupeň, doma umí jet na pětku. Pocítili to třeba Rapid Vídeň nebo ve čtvrtek Rangers. Euforická podpora z ochozů může rudým zásadně pomoci. Podstatné ale je chytit začátek zápasu. Pokud by jako první udeřil soupeř, mohl by být z výhody rázem velký handicap.

Pravděpodobné sestavy

Sparta

Proč měnit něco, co funguje? Tímhle přikázáním se velmi pravděpodobně bude Pavel Vrba řídit. I proto je reálné, že do derby půjde stejná skvadra jako proti Rangers. Jeden rébus tu ale je: uzdravený Bořek Dočkal… Jeho návrat do sestavy by nejspíš znamenal přesun Adama Hložka na hrot. Bylo by to ovšem spíš překvapení.

Slavia

Můžou se stát tři zásadní věci. Aleše Mandouse vytlačí z brány Ondřej Kolář, který je už v plném tréninku, stihne se uzdravit stoper Ondřej Kúdela a nejistý je start lehce zraněného Petra Ševčíka ze zápasu na Feyenoordu. Zejména návrat Kúdely by hnul sestavou, do středu zálohy by se vysunul Tomáš Holeš.