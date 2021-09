Plán Kúdela: Feyenoord vypustil, účast v derby je podle Trpišovského 50 na 50

Už měsíc je musí Slavia bez opory své obrany Ondřeje Kúdely. Třeba to už ale nebude trvat dlouho. Do Rotterdamu 34letý stoper nepřijel, podstupuje totiž léčebné kúry, které by mohly urychlit jeho návrat, ve hře je totiž pořád jeho účast v nedělním derby proti Spartě. „Je to padesát na padesát,“ řekl na tiskovce před utkání Konferenční ligy Jindřich Trpišovský.

„Ondra má specifické zranění, při kterém už ale při prvním výhledu vyjádřil přání stihnout derby. Dělá pro to všechno, naděje žije,“ řekl Trpišovský.

Kúdela nedohrál ligový zápas v Karviné na konci srpna, už před koncem prvního poločasu musel střídat kvůli bolesti v kotníku, která se ale později podle Trpišovského slov měla přesunout na zadní stranu nohy a vystřelovat nahoru. Od té doby utekl měsíc, byť původní optimističtější odhad mluvil o zhruba třítýdenní absenci.

„Teď se doléčuje v Praze, podstupuje různé procedury, aby to urychlil, kvůli tomu tady s námi ani není. Stejně by nebylo možné ho teď nasadit,“ prozradil Trpišovský.

„Dělá zkrátka všechno, aby byl v neděli k dispozici. Malá naděje žije, je to tak padesát na padesát. Ale i když jde o důležitý zápas, nebudeme riskovat, že by ho to třeba pak vyřadilo do konce podzimu,“ bere Trpišovský zpátečku, že Kúdelu v neděli nasadí jen v případě, že to bude dovolovat jeho zdravotní stav.