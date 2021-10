Dotáhli jsme to bojovností, ví Janošek. Je ještě brzy myslet na titul

Přesným centrem našel při závěrečném náporu ve vápně volného Jeana-Davida Beauguela, který trkl do balonu a rozhodl o plzeňských bodech. Dominik Janošek (23) ve druhém poločase hru favorita oživil a pomohl přetlačit bojovný Zlín, kde strávil půl sezony na hostování. „Ukázali jsme srdce a dotáhli to bojovností,“ hlásil spokojený záložník.

Dominik Janošek prožívá v Plzni nejlepší období. Sice se na hřiště proti Zlínu dostal až po přestávce, nicméně odehrál velmi slušný part. V sezoně si drží vysoký standard a trenérům ukazuje, že si místo v nabitém kádru zaslouží.

Jak se zrodila nahrávka na vítězný gól?

„Byla tam naše kombinace, dostal jsem balon od Buchiče (Buchy). V první fázi jsem chtěl střílet, ale periferně jsem ve vápně viděl Chorase s Bogym (útočníci Chorý a Beauguel) a chtěl to tam na ně posadit. Padlo to tam. Bogy dal dva góly a odehrál dobrý zápas, musím ho pochválit.“

S čím jste šel na hřiště?

„Pokyny od trenérů mám vždy téměř stejné. To znamená rozdávat balony, snažit se hledat za obranou soupeře naše rychlé kluky. Když to situace dovolí a půjde to, tak i zkusit vystřelit. Na to tentokrát nebyl moc prostor, Zlín na nás byl dobře připravený. Ale ukázali jsme srdce a bojovnost, čímž jsme zápas dotáhli do výhry.“

V čem tkví síla Plzně, že zvládáte zápasy, v nichž se vám tolik nedaří?

„Hlavní síla je v kabině. Bojujeme každý za druhého, nevypouštíme souboje. Vrací se nám to, ale tohle štěstí nemůže vydržet věčně. Trenér už nám něco naznačoval, že musíme zapracovat na fotbalovosti. Na to se vrhneme běhen reprezentační přestávky.“

Co s vámi dělá pohled na tabulku, kde po deseti kolech vedete ligu?

„Na titul momentálně vůbec nemyslíme, to je ještě hodně brzy. Vážíme si toho, že jsme první, Plzeň by totiž měla hrát vždy o nejvyšší příčky.“

Prožíváte osobně nejlepší období v klubu?

„Určitě je to mé nejpovedenější období kariéry, užívám si to. Když jsem na hřišti, chci tam nechat pro kluky a Plzeň úplně všechno. To se zatím víceméně daří. Snad to vydrží co nejdéle.“

Čím vás Zlín trápil, že to z vaší strany nebylo týmově úplně ono?

„Byli připravení na naši rozehrávku. Krajní záložníci na nás vylézali, hráli náročným stylem. Pak jim došly síly. My jsme to dokázali zúročit a vyhráli jsme na 2:1.“