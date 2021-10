Köstlův první gól: Přenesli jsme kecy na hřiště. Zápisné? (Ne)těším se

Na téma prvního ligového gólu jste se nedávno trochu škorpili s bratrem Jaroslavem, asistentem trenéra Slavie. Budete teď mít klid?

„Hecovali jsme se před zápasem se Slavií, který bych určitě rád vrátil zpátky, jenže to nejde. Ale nebudu mu říkat nic. Dal jsem gól, za který jsem moc rád. Teď už jen, aby jich padalo víc.“

Mimochodem, jaké bude zápisné?

„To má na starosti David Bartek jako pokladní, takže se těším. Teda spíš netěším. Vůbec nevím, kolik to bude stát.“ (usmívá se)

Díky čemu jste zlomili Olomouc? Prohrála teprve podruhé v sezoně.

„Rozhodla naše aktivita. Říkali jsme si o ní v týdnu, i přímo před zápasem. Chtěli jsme soupeře napadat a na sto procent jsme na ně vlétli. Podle mě si s námi nevěděli rady. Samozřejmě byly taky pasáže, kdy se snažila i Olomouc, ale celkově jsme pracovali velmi dobře a nenechali ji hrát.“

Zápas byl hodně důrazný. Je to styl, který vám sedí?

„Asi ano. Ale když jsem na konci půle dostal žlutou kartu, musel jsem hrát opatrněji. Nechtěl jsem se nechat vyloučit, ovšem zároveň jsem chtěl dál hrát agresivně.“

Některé vaše zákroky možná zaváněly druhou žlutou. Nebál jste se vyloučení?

„Nevím, jestli to byly všechno fauly. Nicméně rozhodčí to tak posoudil a možná mu poděkuju, až se na to podívám. Ale nebylo tam nic natolik zákeřného, abych musel dostat druhou žlutou kartu.“

Poslední dva zápasy vám nevyšly, zato teď jste vyhráli s nulou. Ulevilo se vám před reprezentační přestávkou?

„Tenhle zápas byl hodně důležitý i vzhledem k tabulce. Vyhráli jsme díky tomu, že jsme si spoustu věcí řekli. Ať už před trenéry, nebo i sami v kabině. A je důležité, že jsme to přenesli z ‚keců‘ i na hřiště.“