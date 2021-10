Plzeň neměla hru, ale Beauguela. Dotáhl NEJ střelce, Bílek káral

Drhlo to, pozorně bránící Zlín v sobotu večer dlouho odolával. Schylovalo se k senzaci a ztrátě lídra, nakonec z toho byla čtvrtá ligová výhra v ročníku 2:1. Plzeň totiž na hrotu hýčká Jeana-Davida Beauguela. Francouzský forvard obstaral obě branky a pět minut před koncem trefil tři body. Devětadvacetiletý útočník přesně cílil v aktuálním ročníku už pošesté a vyšvihl se průběžně do čela tabulky kanonýrů FORTUNA:LIGY.

Beauguel už v šesté minutě proti Zlínu otevřel skóre, když bez problémů proměnil penaltu. Vypadalo to na snadný průběh pro domácí skvadru. Jenže zlínský Vraštil brzy srovnal a Plzeň se dlouho lopotila za kýženým tříbodovým cílem.

Plzeň - Zlín: Beauguel bez potíží proměnil penaltu, 1:0

V klíčový moment znovu zabral francouzský hroťák. V závěrečném tlaku, chvílemi dost křečovitém, ho přesným centrem našel ve vápně Dominik Janošek. Beauguel přesnou hlavou uklidil míč za záda debutujícího gólmana Jána Šišky a rozjásal domácí publikum.

Plzeň - Zlín: Beauguel se prosadil i podruhé, tentokrát udeřil hlavou, 2:1

„Poslední zápasy nehrajeme úplně tak, jak bychom měli. Jsme samozřejmě šťastní za výhru, ale nepůjde to takhle celou sezonu,“ brzdil euforii hrdina utkání. „Soupeři nám často z minima šancí dávají gól a my pak přestaneme hrát, jako když bychom se báli. O tom si musíme během reprezentační pauzy promluvit, probrat to a napravit. Musíme hrát lépe, kvalitu na to určitě máme.“

Ani Beauguel neodehrál ideální utkání. V poli kazil dost míčů, dlouho se nedokázal prosadit. „Dal dvě branky, od toho tam je,“ lakonicky poznamenal trenér Michal Bílek. „Rezervy u něj jsou, stejně jako u všech ostatních,“ upozornil a pokáral jej za to, že při bránění standardky chyběl v místě, odkud srovnal skóre Vraštil.

Musíme se zlepšit. Nebylo to z naší strany dobré, ví Bílek

Řečí čísel si plzeňská útočná jednička drží slušnou fazonu. V deseti ligových zápasech se trefila šestkrát, dotáhla se na čelo ligových střelců, stejně branek mají olomoucký Martin Hála a slávistický Ivan Schranz. Ten, podobně jako pětigólový Jan Kuchta, může svou bilanci vylepšit ještě v nedělním derby proti Spartě.

Beauguel už během minulé sezony sebevědomě tvrdil, jak ho láká vyhrát v Česku korunu krále střelců. Minulý rok se zasekl na dvanácti brankách, s patnácti zásahy nakonec statistikám vládli Adam Hložek a Jan Kuchta. Aktuálně má obrovskou motivaci svou bilanci vylepšit a na střelecký titul to dotáhnout. Běží mu poslední rok platného kontraktu a zatím se v Plzni nedohodl na pokračování spolupráce. Cílí spíš na zahraniční štaci, k čemuž potřebuje dobrá čísla.

Beauguel několikrát naznačil, že by rád odešel z české ligy, aktivně se vymezuje proti rasistickému chování fanoušků. Když mu drží tělo, ukazuje, že patří vůbec k nejlepším útočníkům v lize. Michal Bílek na něj spoléhá, jakmile to týmu nejde, podpoří ho vepředu ještě druhou vysokou věží Tomášem Chorým. Přesně tak to udělal proti Zlínu. Hra příliš nefungovala, zato Beauguel s Chorým ano a úderné duo pomohlo duel zlomit.

„Obránci se pak soustředí na nás oba a tím pádem máme více prostoru. Můžeme být nebezpečnější, nabíhat si více na balony, čekat na odrazy a podobně. Když hraje Choras se mnou, je to lepší,“ pochvaloval si Beauguel spolupráci.