Peltu vytáčel VAR: Jak je to možný? Emoce vyvolal gól po zranění gólmana

Bylo to drama se stylovým vyvrcholením. V úplně poslední akci zápasu posunul Vojtěch Kubista míč na Tomáše Malínského, který nekompromisní ránou pod břevno vyrovnal na 2:2. Časomíra se akorát přehoupla do deváté minuty nastavení, byť původně sudí Petr Hocek ohlásil, že přidá pouze sedm minut. To bylo poprvé, co se mohli cítit ukřivděni domácí.

„Je to nesmírně bolestivé, zvlášť když soupeři ze spodku tabulky doma prohráli. Házeli jsme aut, měli jsme si to pohlídat,“ litoval asistent domácího trenéra Stanislav Hejkal.

Častěji však frustraci prožívali hosté, které doběla rozžhavil především gól na 2:1. Gólman Jan Hanuš se při stahování centru srazil s jedním ze svých spoluhráčů, balon pustil z rukou a stoper Jan Král jej zblízka posunul do odkryté brány. Podle pravidel vše v pořádku, o jejich porušení nemohla být řeč. Ale z etického hlediska šlo o sporný moment, Hanuš po bolestivé kolizi ležel bezvládně na zemi a musel pro zranění střídat.

„To přece nemůže uznat! Hradeckej strčil úmyslně našeho do brankáře!“ rozčiloval se na hlavní tribuně Miroslav Pelta. „Pašo, uznal bys to?“ obrátil bývalého prvoligového rozhodčího Pavlína Jirků, který seděl kousek pod ním. „Že ne?“ hledal u něj oporu.

Kouč Petr Rada to po zápase viděl mnohem střízlivěji.

„Hanuš spadnul přes našeho hráče, faul to nebyl, ale padnul na hlavu. Když hráč leží na zemi po úderu do hlavy v poli, taky se hned přeruší hra,“ řekl k tomu. „Považanec měl míč u nohy, možná to mohl odkopnout. Byl to zkrat.“

Podruhé byl Pelta jak v Jiříkově vidění, když sudí Petr Hocek nejprve nařídil penaltu za ruku domácího Denise Donáta – a pak ji na základě podnětu VAR zrušil.

„Pašo, jak je to možný?“ ptal se konsternovaně.

Emoce v tu chvíli pracovaly naplno a vše vyvrcholilo v dlouhém nastavení, na jehož konci vyrovnal na 2:2 odchovanec hradeckého fotbalu Tomáš Malínský.

„Když VAR zrušil penaltu, mysleli jsme si, že to dotáhneme do vítězného konce,“ posteskl si Hejkal.

„Je to hrozně krutý. Za každou cenu jsme to měli dotlačit do vítězného konce,“ dodal gólman Patrik Vízek.