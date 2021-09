Rada v Alkmaaru láteřil: Jasná penalta, Čvančara pozvracel celou kabinu

Hořká prohra, že?

„Samozřejmě jsem zklamaný, minimálně bod jsme zde měli uhrát, byli jsme po většinu zápasu lepší. Hlavně v prvním poločase jsem byl spokojený, bohužel se projevilo, co nás trápí poslední měsíce. Šance máme, ale neproměníme je. Tu Nešporovu ve druhém poločase prostě musíme proměnit. Soupeř má jednu brejkovou situaci a potrestá nás. Podali jsme dobrý výkon, ale k ničemu, bude těžké se z toho oklepat.“

Proč jste střídal o přestávce Tomáše Čvančaru?

„Museli jste to vidět až z tribuny, gólman ho oběma rukama trefil do hlavy, jasná penalta. Čvančara pak pozvracel celou kabinu. Jinak bychom ho nestřídali, hrál velmi dobře. Teď má mokrý hadr na hlavně a musíme ho dobře přepravit domů. Na téhle úrovni by výkony rozhodčích měly být trošku jiné.“

Budete jeho náhradníkovi Martinovi Nešporovi zahozenou šanci na 1:1 vyčítat?

„Tahle byla skutečně stoprocentní, sám ví, že by ji měl proměnit. Ale roli mohl hrát roli tlak, kulisa, chtěl to zakončit rychle. Nás to teď provází, ať je to on nebo Martin Doležal. Hodně nás takové situace srážejí.“

Nicméně stále jste na postupové příčce a na tomhle výkonu můžete stavět, ne?

„Myslím, že máme tým, který v Konferenční lize může hrát s každým. Jsme kolikrát zbytečně skromní, ale já to zopakuju: Byli jsme lepší! Hráčům jsem poděkoval.“