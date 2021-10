Vrba: Výhry nad Slavií si strašně cením. Všichni nás musí brát vážně

Věděl, co má před sebou. Že si nemůže dovolit žádný přehnat ani chybičku. Trenér Pavel Vrba ale tohle mezní období zvládl bravurně. Spartu dovedl po výhře nad Rangers i k triumfu nad Slavií (1:0). Znovu se trefil do sestavy, hráče vyladil po taktické i mentální stránce. Odměnou je, že Letenští mohou na evropské i domácí frontě nadále držet vysoké ambice. „Všichni nás musí začít brát vážně,“ zdůrazňuje zkušený kouč.

Slavii jste udolali po pěti a půl letech. Je to pro vás největší výhra v pozici trenéra Sparty?

„Nevím, jestli největší, ale určitě velice důležitá. Vážím si i dalších zápasů, které jsme zvládli. Jsem rád, že se nám povedlo navázat na čtvrteční zápas s Rangers. Máme za sebou velice důležitý a podařený týden.“

Výhra nad Slavií je ale vždycky speciální, souhlasíte?

„Strašně moc si toho cením. Slavia nás na jaře jako jediná dvakrát porazila, v lize i poháru. Byla jednoznačně lepší, tahali jsme za kratší konec. O to víc mě těší, že jsme to teď dokázali. Že se držíme v tabulce nahoře. Kdybychom to nezvládli, propast by byla ještě větší. Pro sebevědomí a další vývoj je to dobře. Všichni nás budou muset začít brát vážně.“

Vsadil jste na stejnou sestavu jako proti Skotům, i taktický přístup byl velice podobný. Byl to záměr?

(Pokyvuje hlavou) „Hráče jsem upozorňoval na to, že to bude podobný zápas s Rangers. Oba soupeři mají vynikající fotbalisty, podle toho jsme k tomu přistoupili. Dobře jsme bránili a počkali si na příležitost, kterou se nám podařilo využít. Měli jsme i další šance, bohužel jsme je neproměnili. I tak jsme to v závěru uhráli kvalitně a zkušeně.“

Budete hráčům vyčítat, že triumf nepojistili? Lukáš Haraslín měl po krásné kombinační akci nalito před prázdnou branku…

„I tohle bylo podobné jako proti Rangers. Tam jsme taky za stavu 1:0 měli velké možnosti, Pešek zakončoval do prázdné branky a trefil břevno. Je to škoda, radši bych zápasy dohrával ve větším klidu. O to víc si ale cením toho, že jsme to opět zvládli s nulou vzadu.“

Potvrzuje se, že jste v případě Haraslína zvolili správně?

„Určitě jsme si všimli, že jsme v létě hledali hráče, kteří nám pomohou rychlostně. To Pešek i Haraslín splňují. Pokud ještě začnou dávat víc gólů, bude to úplně fantastické.“

Co jste hráčům říkal v poločase? Sice jste vedli a hráli proti deseti, přesto to mohlo být ošidné.

„Říkal jsem jim doslova: Kluci hrajete dobře, máte to dobře rozehraný, ale je to ošidné. Určitě na to máte.“ (usmívá se)

Nemrzí vás, že zrovna teď přichází další reprezentační přestávka?

„Akorát jsem to říkal kolegům v kanceláři. Když si vzpomenu, jak dlouho jsme se rozjížděli po té předchozí pauze, trochu se toho obávám. Odjede spousta hráčů, bude to zásah do mužstva směrem k dalším zápasům. Hlavně doufám, že se hráči vrátí zdraví. A s dobrou náladou.“

Se Slavií nadále držíte krok, trochu odskočená je ale na prvním místě Viktoria. Vnímáte jí jako dalšího soupeře v boji o titul?

„S Plzní počítám. Je nahoře a my na ní máme ztrátu. Na druhou stranu už máme zápas se Slavií za sebou, Plzeň to čeká. Někdo z nich ztratí. Tabulka se zajímavě rozděluje, prvních pět mančaftů odskakuje. Ještě ale zbývá odehrát spoustu zápasů. Chceme mít co nejvýhodnější postavení, abychom s největšími soupeři v nadstavbě hráli pokud možno doma, to je velice důležité.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43. Haraslín Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Wiesner, Panák, O. Čelůstka, Hancko – Pavelka (C), Sáček – Pešek, Hložek (89. Pulkrab), Haraslín (73. Polidar) – Minčev (65. Dočkal). Hosté: Mandous – Masopust (76. Traoré), Ousou, Holeš, Bořil (C) – Ševčík, Samek (46. Stanciu) – Bah, Lingr (65. Olayinka), Schranz (76. Krmenčík) – Kuchta (62. Plavšić). Náhradníci Domácí: Heča, Štetina, Polidar, Vindheim, Pulkrab, Dočkal, Karabec Hosté: Kovář, Olayinka, Plavšić, Stanciu, Hromada, Traoré, Krmenčík Karty Domácí: Pavelka, Dočkal, Sáček, Nita, Heča Hosté: Ousou, Ousou, Kuchta, Krmenčík, Bah, Trpišovský, Traoré Rozhodčí Berka – Hájek, Kříž Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

