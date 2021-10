LIGA NARUBY: Bořil JE derby, Dočkal v emocích. Plavšič dostal naloženo

Jubilejní desátý – a zároveň sváteční – díly Ligy naruby je tady. Proč sváteční, ptáte? Protože derby! Emoce ze zápasu, který vzrušuje jako žádný jiný. „Když se z boje o každý metr stane boj o každý centimetr se vším, co to obnáší, tak je podle mě definice derby naplněna,“ zazní v pořadu. Klíčových aktérů bylo tentokrát několik: my vybíráme Srdjana Plavšiče, Bořka Dočkala a Jana Bořila. Živo ale bylo i v dalších zápasech 10. kola – za speciální pozornost stojí i nový nejlepší obránce ligy, pan Drn. Podívejte se na fotbal z nadhledu, je tu nová Liga naruby!