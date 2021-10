Tři slávisté mimo repre. Bořila prý čeká operace, FAČR se s klubem dohodl

Ta zpráva vypadala v úterý ráno všelijak. Mnohým se zdálo, že si Slavia vymiňuje před reprezentačním srazem nestandardní oddech pro důležité hráče. Mužstvo kouče Jindřicha Trpišovského totiž trápí v poslední době zranění a fotbalovým prostředím se nesly pochyby, jestli stažení Jana Bořila, Lukáše Masopusta a Petra Ševčíka nebylo tak trochu i z vypočítavosti. Jestli prostě reprezentace neustoupila zájmům nejúspěšnějšího tuzemského klubu posledních let. Vždyť Bořil i Ševčík v neděli večer prohrané derby dohráli až do závěrečného hvizdu.

Vyvrbilo se to během úterka následovně: v případě Jana Bořila má jít o závažný problém, který ho vyřadí až na půl roku z oběhu. Některé zdroje dokonce hovoří o ještě delší léčbě. Kvůli zranění kolene bude muset levý obránce nejspíš podstoupit operaci.

Slavia nejprve poskytla Sportu jen stručnější informace o svých hráčích. Ostatně v posledních letech je u klubů běžné, že zdravotní trable se nespecifikují do detailů. „Masopust má svalový problém, Bořil problémy s kolenem a Ševčík s kotníkem,“ poslal oznámení tiskový mluvčí Michal Býček.

Tyto informace Sportu potvrdil i zdroj blízký národnímu týmu, kde všichni hráči podstoupili vyšetření u týmového doktora. Nutné je ovšem dodat, že Petr Krejčí mladší působí jako lékař nejen u reprezentace, ale i u Slavie.

Později Pražané informace ještě rozšířili. Prý i kvůli tomu, že především o Bořilovi začaly jít neoficiálními kanály spekulace o vážném stavu. „Lukáš Masopust má svalový problém v oblasti lýtka. U Jana Bořila přetrvává problém s kolenem, který bude muset být pravděpodobně vyřešen operací s delší následnou pauzou. Budeme informovat o dalším postupu,“ napsal klub.

Bořil má mít potíže už od EURO. Na začátku sezony za něj v „sešívaném“ dresu zaskakoval Oscar Dorley, teď nejspíš bude na dlouho hlavní alternativou na tento post.

Jaroslav Šilhavý tím pádem musel povolat pro zápasy s Walesem a Běloruskem za zraněné novou čtyřku – Tomáše Wiesnera ze Sparty, Milana Havla a Jana Kopice z Plzně a Jaromíra Zmrhala ze Slovanu Bratislava. Havel a Zmrhal a taky rovnou povolaný Filip Novák připadají do úvahy na Bořilovo místo.

Co znamená článek 5 regulí FIFA?

V souvislosti s celým případem se pro úplnost hodí připomenout, že kdyby měly být potvrzeny pochyby o „pravosti“ zranění hráčů Slavie, mohl vstoupit do hry článek 5 regulí FIFA, pod níž spadá právě i program evropské kvalifikace mistrovství světa.

Ten by vešel v platnost pouze tehdy, kdyby byl na FIFA podán podnět. V tomto případě ze strany Fotbalové asociace České republiky, která by se mohla cítit jednáním Slavie poškozena.

„Hráč, kterého jeho svaz povolal do některého ze svých reprezentačních týmů, není, pokud se příslušná asociace nedohodne jinak, oprávněn hrát za klub, ve kterém je během období registrován, a po které byl, nebo měl být propuštěn z reprezentačních povinností, plus dodatečná lhůta pěti dnů,“ uvádí se v článku 5.

Lidsky řečeno, hráč se nesmí zúčastnit klubového zápasového programu během konání reprezentační akce, z níž byl uvolněn, a to platí i dalších pět dní po konci srazu. Za ten je obecně považována chvíle bezprostředně po konci posledního utkání národního týmu na daném srazu, teď tedy 11. října. A kdy hraje Slavia další ligový zápas? 16. října se utká s Libercem, takže zmiňované trio by do něj zasáhnout nemohlo.

V minulosti tento paragraf aktivoval například kamerunský svaz vůči Joelu Matipovi. Ten sám odmítl před pěti lety pozvání na Africký pohár národů, protože se chtěl soustředit na působení v Liverpoolu.

Hrozí tedy reálně něco podobného i slávistickému triu? Nejspíš nikoli. Proč? Protože Slavia se s asociací na tomto postupu (tedy odvolání zmiňovaných hráčů ze srazu) domluvila. A podle informací Sportu by FAČR článek 5 neaktivovala ani v případě, že by se někteří ze zraněných hráčů v následujícím ligovém utkání proti Liberci objevili.

Jisté je jedno – pokud v nominaci na ligový zápas budou, pochybnosti o tom, zda jim účast na srazu opravdu překazilo jen zranění, se znovu rozjedou…