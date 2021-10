Weber: Tým se nesemkl. Problém v Karviné? Třeba pět cizinců na lavičce

Poslední místo, deset zápasů bez jediného vítězství, na kontě čtyři body. Jozef Weber sice věřil, že ještě jsou schopni Karvinou s kolegou Janem Baránkem zvednout, ale na klubové šéfy už to bylo moc. O záchranu bude bojovat Bohumil Páník. „Člověk tak nějak pořád věří, že ještě bude pokračovat, ale čekat se to odvolání dalo,“ připouští Jozef Weber, který tentokrát nenavázal na parádní roky v Karviné, kterou v roce 2016 dovedl do ligy.

Co jste prožíval po ukončení smlouvy?

„Byl jsem zklamaný, protože jsem ani na chvíli neuvažoval nad tím, že bych to zabalil. Naštvaný jsem nebyl, ani teď nejsem. Taková je realita fotbalového trenéra. Jsem smutný z toho, že to nevyšlo, protože jsem v Karviné chtěl navázat na naše první docela povedené období, kdy se nám podařilo postoupit do ligy.“

Tušil jste, že změna přijde?

„Po Mladé Boleslavi jsem už tušil, že to asi přijde, protože série už byla velmi dlouhá. Nicméně jsem si to nepřál a věřil jsem, že ve chvíli, kdy se nám vrátí nemocní hráči (Túlio, Čmelík, Mangabeira, Dramé) a s týmem se více sžije Bartl, tak se to zlepší. A to si myslím i nyní.“

Před sezonou jste chtěli do prostřední skupiny, je to stále reálné?

„Rád bych se mýlil, ale asi to bude mít Karviná velmi těžké. Sezonu jsme nerozjeli dobře a každý bod teď může chybět. Nicméně o tom, že by se nezachránila, nemám obavy. Šel jsem sem s nějakými představami. Kádr byl v nějakém stavu, ale moje chyba byla, že jsem nebyl důraznější a v létě jsem neudělal změn více. Chtěli jsme mužstvo s realizačním týmem přestavět tak, jak tomu bylo v minulosti. Aby kádr spolu nějakou chvilku vydržel. To se nepovedlo, to jde za mnou. A člověk za to musí umět nést následky.“

Po zápase v Českých Budějovicích jste naznačoval, že v týmu je hodně cizinců. Že mužstvo tolik neladilo. Byl i tohle problém? Že je cizinců hodně a moc místních v kádru není?

„To nezastírám. Není to nic proti cizincům. Vždy jsem ale razil teorii, už když jsem tady byl minule, že v tak malém klubu to nemůže být jen o kvalitě, ale i o týmovosti. O partě, o karvinském srdci. I když je to fráze, tak to tak prostě je. Velký problém je, když je třeba pět cizinců na lavičce. Mám fotbal postavený na soudržnosti, týmovosti. V tom se mi velmi těžce orientovalo a mužstvo budovalo. Na jaře jsem do Karviné šel a věděl, že v létě dokážeme udělat více změn. Jenže to se nepovedlo. Když nebyly výsledky, je logické, že přišlo, co přišlo.“

Udělal byste něco jinak?

„Těžko říct. Snažili jsme se s vedením více posílit. Měli jsme v hledáčku třináct hráčů, ale byl jsem až překvapen, že přivést někoho do Karviné bylo nyní těžší než při mém prvním působení.“