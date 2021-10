Vrba oslavil triumf v derby u vína: Série Slavie? To už se nesmí opakovat

Co říkáte na klíč od Prahy?

„Je to zajímavost, která se týká města a svědčí to o tom, že jsou tu dvě mužstva, která o Prahu bojují. Pro mě osobně to znamená, že jsme po dlouhé době dokázali porazit Slavii a je to pro nás výzva, aby to netrvalo tak dlouho, jako tomu bylo dosud.“

Vnímáte to tedy jako závazek?

„Za půl roku se může stát cokoliv, ale přiznám se, že jsem ani netušil, jak dlouho Sparta nevyhrála derby. Až po utkání jsem se dočítal, že to trvalo 14 zápasů. Tím spíš si říkám, že se to nesmí opakovat a měli bychom nastartovat trochu jinou sérii.“

Kapitán Bořek Dočkal mluvil o tom, že hráči už chtěli zlomit zápornou sérii a neposlouchat, že stále nevyhráli. Zahřeje to o to víc u srdce, že jste výhru v derby vrátil Spartě zrovna vy?

„Já asi nebyl pod takovým tlakem jako hráči. Týká se mě to jen nějakých šest sedm měsíců. Ale je pravda, že v jarní části jsme se Slavií dvakrát prohráli a o to víc mě nyní těší, že po dlouhé době si klíč na radnici vyzvedává Sparta.“

Kam jste se od jara posunuli?

„Takhle se na to nedívám. Hraje roli spousta faktorů: momentální rozpoložení, zranění, forma hráčů a po dlouhé době i fantastická atmosféra na tribunách, což na jaře nebylo. My jsme toho všeho využili. Po utkání jsem byl maximálně spokojený.“

Je pravda, že marodka zasáhla Slavii citelně. Byla to vaše výhoda?

„Pořád se mluví o marodce Slavie, ale už se tolik nevěnuje pozornost sparťanským absencím. I nám chybí čtyři pět hráčů, kteří by patřili do základní sestavy. I z toho pohledu mě těší, že jsme se s tím vypořádali lépe.“

Po prohře v Plzni jste přiznal, že vás tento duel vrací zpátky o několik pater. Chtěl jste se zaměřit především na defenzivu, což se nakonec ukázalo jako správný krok, že?

„Strašně mě mrzelo, jakým výsledkem jsme v Plzni prohráli. Dostat venku tři góly je na Spartu hodně. Pochopil jsem, že s takovými týmy nelze v některých fázích zápasu hrát otevřený fotbal a nelze hrát tak, že každého přestřílíme, jako se nám stávalo na jaře. Uvědomili jsme si, že proti top mužstvům musíme být zodpovědnější v defenzivě, protože ty se nenechají přestřílet jako ostatní soupeři.“

Podívejte se na DERBY z jiného pohledu: emoce, šance i vypískaný Plavšič

Jak vaše nervová soustava zvládá momenty, kdy proti Rangers i Slavii hráči mohli za stavu 1:0 přidat druhou uklidňující branku, ale se šancemi nenaložili ideálně?

„Zrovna Slavia měla za stavu 0:0 velkou šanci, kdy mohla převalit zápas ve svůj prospěch, ale nestalo se. Jinak to bylo v naší režii. Naopak si myslím, že Rangers i Slavii jsme velice dobře ubránili. Ale souhlasím, že když vedeme 1:0, zbývá deset minut do konce, tak je ve mně malinká dušička a říkám si, že musí přijít trest za to, co všechno jsme promarnili. Naštěstí se tak ani jednou nestalo, protože naše zodpovědnost byla pokaždé velmi dobrá.“

Hráčům jste dal dva dny volna. Nebál jste se, jaké budou následky?

„Kdybych se měl bát, tak je musím držet na stadionu i přes léto a Vánoce. Hráči ví, co dělají. Byli by jen sami proti sobě, kdyby si něco pokazili. Výsledek je sice povzbuzení, ale čeká nás ještě dlouhá sezona.“

Jak jste slavil vy?

„Já si dal Přerov. Jel jsem si odpočinout na Moravu. Potřeboval jsem si oddychnout, protože to bylo náročné období. Ani jsem si s hráči v Praze nic nedal.“

I tam se dá slavit.

„S manželkou jsme otevřeli láhev dobrého vína, tomu se nebráním.“