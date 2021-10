Slavia před Libercem: Kolář už je fit, stopeři naopak došli. Kdo může hrát?

Ve smršti problémů blikne v táboře Slavie sem tam dobrá zpráva. Ta nejaktuálnější zní, že by se v dnešním ligovém zápase proti Liberci (19.00) mohl do branky vrátit po zranění a sedmitýdenní absenci brankář Ondřej Kolář. Trénuje, je připraven. Naopak mistrovi ještě víc nabobtnala lapálie se stopery, z klasických středních obránců nebo záskoků není fit vůbec nikdo. Taras Kačaraba si sice statečně zvyká na obličejovou masku, ale nevypadá, že by měl comeback zvládnout už dnes.

Poslední srpnovou neděli chytal v Karviné, z divokého zápasu si slávistický brankář Ondřej Kolář odnesl zlomené žebro. Vynechal sedm soutěžních zápasů za červenobílé a také dva reprezentační srazy. Na tréninku už je v plné permanenci, dnes by se mohl do brány vrátit v duelu proti Liberci.

Záleží na rozhodnutí trenérského štábu „sešívaných“. Aleš Mandous ho zastoupil zdatně, kromě pohárového utkání ve Velvarech odchytal všechno, působil jistě, sžil se s týmem, na druhou stranu si ani jednou nepřipsal čisté konto.

Kolář může jít do hry, Mandous je zdravotně také v pořádku. V tomhle výběru trenéra Jindřicha Trpišovského hlava nebolí. Ta se mu asi točí při pomyšlení, koho vyšle do stoperské dvojice před jednoho ze svých gólmanů. Kalamita na citlivém postu dosáhla vrcholu.

Počítejme. Kvůli vážně poraněnému kolenu dlouhodobě absentuje David Hovorka, neschopný hrát je kvůli svalovým potížím Ladislav Takács. Aiham Ousou stojí kvůli vyloučení v derby. Ondřeje Kúdelu trápí kotník a stále není stoprocentně fit. Taras Kačaraba se zotavuje po zlomenině v obličeji, od pondělí trénuje s maskou, ale nezdá se, že by vlétl hned do dnešního duelu proti Slovanu.

Ukrajinský stoper si zranění přivodil přesně před měsícem. „Jeho stoprocentní návrat by měl být až za čtrnáct dní,“ ví Trpišovský. „Ale s ním i doktory se snažíme probrat, jestli by nebyla možnost, že by se do zápasového režimu zapojil dřív. Jeho zranění se vyvíjí dobře, navíc on má velkou chuť vrátit se co nejdřív. Budeme čekat na vyjádření doktorů, jestli by třeba už ve čtvrtek na Haifu nebyl k dispozici,“ rozebírá slávistický kouč pro klubový web, a naznačuje tak, že dnes s ním ještě nepočítá.

Co možné záskoky? Jana Bořila vyřadil na dlouhou dobu vážný problém s kolenem, Tomáše Holeše zlobí lýtko, musel kvůli tomu předčasně opustit národního tým a dnes by neměl být ještě připraven stejně jako Lukáš Masopust (potíže s lýtkovým svalem).

„Ten problém je teď dost velký. Poslední pauzu jsme využili i k tomu, abychom některé hráče připravili na to, abychom je tam mohli v krátkodobém horizontu využít,“ přiznává Trpišovský. Kdo se nabízí? Pohárový experiment ve Velvarech s Madsem Emilem Madsenem na stoperu dopadl katastrofálně, pokus o tohle zopakování by byl velkým riskem. Určitě tam může naskočit Jakub Hromada, jenž už je zdravotně zcela v pořádku a s postem stopera alespoň letmé zkušenosti má.

Teenager Daniel Samek ve středu obrany v minulosti nastupoval, ale trenéři ho na téhle pozici spíš neoživí a ponechají ve středu zálohy. Mohou tam stáhnout Alexandra Baha, vyzkoušet Ibrahima Traorého, sáhnout do béčka pro matadora Michala Šmída či některého z mladíků. Vyberou některou z těchto alternativ, přijdou s úplně jiným řešením, nebo třeba narychlo někoho uschopní?