Svědík po výhře: Chválím náhradníky. Nikomu nedám nic zadarmo

Byl to na podzim první zápas, který Slovácko vyhrálo, aniž mělo na hřišti zřetelně navrch. O to víc si Martin Svědík (47) cenil triumf v Ostravě proti svému bývalému klubu. Navíc si jeho tým upevnil pozici v první šestce a porazil jednoho z největších konkurentů. „Z tohoto prostředí se body vozit nebudou. Jsme první, kdo tady v sezoně vyhrál,“ ulevil si kouč po výhře 2:1. Třetí v řadě nad Baníkem tímto skóre.

Povedl se vám vstup, vedli jste, ale jinak nebyl výkon v první půli na obvyklé úrovni Slovácka, co?

„Mám k němu velké výhrady. Hráli jsme moc profesorsky. Soupeř byl důraznější, agresivnější, víc u odražených balonů. Z toho pramenilo, že jsme měli hodně ztrát. V poločase jsme si všechno vytkli. Řekli jsme si, že takto hrát nemůžeme. Kór když dal Baník gól, narostla mu křídla, pomohlo mu obecenstvo.“

Po pauze už jste byli lepší.

„Klíčové bylo, že jsme přežili šanci Kuzmanoviče, který překopl. Pak jsme měli jednu šanci my, dali jsme druhou branku a dohráli jsme to s přehledem. Baník jsme do ničeho nepustili. Skóre jsme ještě mohli navýšit. Chválím za týmový výkon, ale k prvnímu poločasu mám výhrady. Levá strana byla hodně průchozí. Kali (Jan Kalabiška) se vzpamatoval až ve druhé půli. To bylo strašně znát. Musíme takový výkon podávat od počátku a být plně koncentrovaní. Je to velmi cenná výhra. Přálo nám i štěstí. To v takových utkáních potřebujete. Baník hraje v této sezoně velmi dobře, doma dával hodně gólů. Z tohoto prostředí se body vozit nebudou. Soupeři určitě chyběl Almási, což je velmi dobrý útočník.“

Tentokrát vám hodně pomohli střídající borci. Jan Navrátil přihrál na gól a Rigino Cicilia pracoval výtečně na hrotu. Pochválíte je?

„Oni hodně ovlivnili to, že jsme to potom takto dohráli a překlopili zápas na naši stranu. Někdy pomůžou, jindy musí pomoct mužstvo jim. Teď pomohli oni. Už jsem je v kabině chválil.“

Útočník Cicila už zvedl pracovní morálku?

„Ano, Regi už pracuje lépe. Je to vidět i v tréninkovém procesu. Já nikomu zadarmo nic dávat nebudu. Tým musí vidět, že se hráči musí snažit, aby dostali příležitost.“

Co říkáte na penaltový zákrok Stanislava Hofmanna na Romana Potočného?

„Ani to nechci komentovat. Spíš hledám chybu v tom, že jsme se připravovali na centrované míče a propadlé balony. Mrzí mě, že vůbec k takové situaci vůbec dojde. Byl tady VAR, tak nemám důvod nevěřit, že penalta nebyla.“

Chybělo vám několik hráčů? Všichni zranění?

„Vecheta přijel z reprezentačního srazu zraněný. Na marodce je Daníček, Mareček včera odešel z tréninku. Nemělo by to být nic dlouhodobého. Petr Reinberk s námi přijel spíš jako podpora. Jeden týden netrénoval, druhý individuálně. Do zápasu to ještě nebylo.“

Těší vás, že se konečně prosadil Lukáš Sadílek? Dosud neměl na svém kontě gól, ani asistenci.

„Myslím, že ho produktivita trošku trápila. Šance měl, ale neproměňoval je. Sáďa je takový, že si to pak hodně bere a přemýšlí o tom. Možná potřeboval právě takovou šmudlu, aby to protrhl a začal střílet góly. Potřebujeme je i od něj.“

Góly začal střílet útočník Václav Jurečka. Už jste v něm našli střelce?

„Byl kritizovaný za šance, které mohl proměnit. Ale taky jsem říkal, že je pro nás super, že se do šancí dostává. A že může nastat čas, kdy bude gólů dávat víc a víc. Je jen na Vaškovi, jak se s tím vyrovná. Ve druhém poločase šel na kraj zálohy a byl taky velmi kvalitní.“

Často říkáte, že mužstvo ví, za čím si jdete. Můžete to konkretizovat?

„Ne. To je specifikum naší kabiny. Nechceme to ventilovat. Je to jen mezi trenérským štábem a hráči. Naše krédo je hrát co nejlíp a co nejvýš.“