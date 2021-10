Spokojený Vrba: Minčev získává silnou pozici. Co bylo jiné po repre srazu?

I on měl obavy, jak se druhý podzimní reprezentační sraz podepíše na výkonu Sparty. Po tom prvním Letenští padli v Plzni 2:3. Tentokrát však nastoupili ve velkém stylu. Pardubice přejeli 4:2 a odmítli jakékoliv pochyby. „Zápasy s Rangers a Slavií nám zvedly sebevědomí. Zdá se, že se nyní tabulka rozdělí na pět šest týmů, které si to rozdají o přední příčky. Zvládat venkovní duely bude nesmírně důležité,“ apeluje kouč Pražanů.

Cítíte úlevu, že tentokrát návrat po reprezentační pauze vyšel takovým způsobem?

„Minule nám hráči přijeli ve čtvrtek, a tuším, že už v sobotu jsme hráli. Nyní jsme dostali od dva dny navíc. Dost nám to pomohlo. Hráči měli čas na přepnutí, přehodit se zpátky na Spartu. Občas to holt trvá. Navíc občas to naruší i cestování. Tentokrát to bylo dobré.“

Martin Minčev dva góly dal a na jeden přihrál. Průlomový výkon?

„Jsem rád, že Martin byl trpělivý. Nyní se mu to vrací. Získává silnou pozici v týmu. Ukazuje se, že máme dalšího útočníka, který nám ve finální fázi hodně pomáhá. V posledních zápasech je to hráč, který se velice úspěšně dokáže prosazovat.“

Do Sparty přicházel jako křídlo, nyní ale nastupuje spíš na hrotu. Jak vás to napadlo?

„Vycházíme i z dalších hráčů, které máme v mužstvu. Je velice slušně rychlostně vybavený a ve finální fází si počíná dobře. Na hrotu se podle mě cítí dobře. Občas to hrál i v Bulharsku.“

Vypadalo to, že se hráči s přibývajícími vstřelenými góly opět utrhli a obranu tolik neřešili. Budete je nyní chtít opět přepnout zpátky do defenzivnějšího módu na Lyon?

„My tak chceme na jednu stranu hrát. Kdybychom byli trochu přesnější, vytvořili bychom si ještě víc gólovek. Spíš mě mrzí, že dostaneme gól z rohu, který letí 30 centimetrů vysoko. To je obrovská chyba. Škoda.“

Nenápadný ale pro tým obrovsky důležitý je Michal Sáček. Jak hodnotíte jeho poslední výkony?

„Z mého pohledu jsou vysoce nadstandardní. Je neskutečně energický a umí se prosazovat ve hře jeden na jednoho, což je v dnešním fotbale ohromně důležité. Navíc nám Michal hodně pomáhá v mezihře. Jsem rád, že nastoupil, protože ještě ráno měl velké problémy se zády a zdálo se, že nebude moct hrát. Ale fyzioterapeuti odvedli skvělou práci.“

SESTŘIH: Pardubice - Sparta 2:4. Přestřelku opanoval Minčev dvěma góly a asistencí

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 55. Cadu, 87. Huf Hosté: 20. Minčev, 26. Wiesner, 45+3. Minčev, 60. Pešek Sestavy Domácí: Boháč – Prosek, Šejvl (C), Toml, T. Čelůstka – Červ – D. Kostka (46. L. Matějka, 55. Lupač), Tischler, Solil (10. Vít, 75. Huf), Cadu – Chytil. Hosté: Nita – Wiesner, Panák, O. Čelůstka, Hancko – Pešek (85. Vindheim), Sáček, Dočkal (C), Hložek (78. Karabec), Haraslín (68. Polidar) – Minčev (68. Pulkrab). Náhradníci Domácí: Markovič, Halász, Černý, Matějka, Huf, Vít, Lupač Hosté: Holec, Drchal, Pulkrab, Štetina, Polidar, Vindheim, Karabec Karty Domácí: Červ, Šejvl Rozhodčí Pechanec – Nádvorník, Vodrážka Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 3537 diváků

Pardubice - Sparta: Huf docpal Čelůstkův roh do sítě, 2:4

Pardubice - Sparta: Minčev skvěle našel Peška na zadní tyči, 1:4!

Pardubice - Sparta: Cadu netradičním zakončením v pádu snížil na 1:3!

Pardubice - Sparta: Minčev přidává třetí zásah! Haraslínova patička nastartovala akci

Pardubice - Sparta: Wiesner parádní bombou pod víko zvýšil na 2:0 pro hosty!