Matador Rezek trápil Plzeň: Brzo se to otočí! Smekli Bílek i Horváth

Mrzí hodně porážka s Plzní?

„Hned po zápase jsme si v kabině říkali, že teď není prostor dávat hlavy dolů. Ze hřiště jsem cítil, že jsme s Plzní odehráli vyrovnané utkání. Šancí jsme moc neměli, oni měli dvě, tři. Na rozdíl od nás ale jednu proměnili. Určitě se ale máme od čeho odpíchnout. Dokázali jsme si, že i s tak kvalitním soupeřem si to můžeme rozdat na férovku.“

Trenér Jarošík mluvil o nekvalitě v útočné fázi. Viděl jste to stejně?

„V koncovce je to o detailech. Já to měl na noze, Forty (Fortelný) to měl na noze… Někdy situace nejsou jednoduchý, jak se třeba zdají. Rozhoduje pozice, záklon těla. Je toho víc, co ovlivňuje zakončení. Pozitivní je, že proti Plzni, která dostala nejméně gólů v lize, jsme si vypracovali tři stoprocentní šance. Teď snad přijdou zápasy, kdy branky dávat budeme.“

K hlavnímu mužstvu jste se připojil poměrně nečekaně. S jakými úkoly?

„Pomoct zkušenostmi. Většina kluků v lize teprve začíná, kariéry mají před sebou. Někteří mají obrovskou kvalitu, a pokud na sobě budou pracovat, mohou to dotáhnout daleko. Snažím se na ně působit pozitivně. Mám výhodu v tom, že nemám negativní náladu. Jsem tady čtrnáct dní, co se stalo předtím, jsem nezažil. Přišel jsem do toho jako nováček. Nepřipouštím si tlak jako kluci, kteří tady jsou od začátku sezony. Víte sami, co se napsalo a jak se sezona vyvíjí. Když budeme hrát jako proti Plzni, brzo se to otočí.“

Stejně jako vy je krátce u týmu trenér Jiří Jarošík. Co po mužstvu chce?

„Ač je Jirka mladý trenér a v lize je nováčkem, umí věci dobře pojmenovat. Nebere si servítky, ať jde o dvacetiletého nebo pětatřicetiletého hráče. Všechno říká na rovinu, což je moc dobře. Ve finále to kluci slyší radši, než když se alibisticky chodí okolo horké kaše. Myslím, že Jirkova práce bude mít pozitivní dopad na tým a celý klub.“

Jak na vás působila Plzeň? Neustále vyhrává o jednu branku…

„Mají obrovskou kvalitu, jsou dlouho pospolu, skvěle jim funguje chemie s trenérským štábem, což se projevuje na hřišti. I když se jim někdy herně nedaří, jsou schopni zápasy vyhrávat. To je nesmírně důležité, pokud chcete hrát o trofeje. Trenéři odvádějí skvělou práci, angažmá pana Bílka se Viktorce vyplácí.“

Teplice - Plzeň: Rezek v tutovce po Kodadově centru překopl bránu! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné