Frýdek po první ligové trefě: Brácha si mě alespoň už nebude dobírat

První ligová branka a rovnou parádní. Co na to říkáte?

„Jsem rád pokaždé, když můžu nějak pomoct týmu. Dvakrát jsem nebyl v zápasové nominaci, těší mě, že jsem se tentokrát odvděčil gólem. Celá akce byla moc hezká. Filip Havelka dával skvělou přihrávku za obranu Theovi Gebre Selassiemu a pak ten chytře puštěný míč... Ještě, že takové akce dáváme. V pátek jsme je shodou okolností dělali na tréninku, a několikrát mi to Júsuf takto pouštěl. Tehdy jsem nebyl připravený, takže jsem rád, že jsem to teď čekal.“

Liberec – Olomouc: Krásná akce a šibenice! Christián Frýdek slaví první gól v lize, 1:0

Bratr Martin dával první ligový gól také ve 22 letech, gratuloval vám?

„Alespoň už si mě konečně nebude dobírat. Hecoval mě a ptal se, kolik že to mám gólů v lize (směje se). Teď můžu odpovídat. Říkal mi každopádně, že se bude na zápas koukat, tak možná i pak psal, ale přišlo mi hrozně zpráv. Ještě jsem je nestihl projet.“

Potvrdila se vám jeho chvála libereckého prostředí?

„Jo, stoprocentně. Brácha klub opravdu jenom chválil, koneckonců je spousta hráčů ze Sparty, kteří prošli Libercem. Můžu potvrdit, že je tu všechno potřebné k tomu, abych se mohl posouvat dál. Jsem rád, že jsem udělal ten krok. Máme navíc v týmu dobrou partu, takže pořád někam chodíme a něco vyvádíme.“

Už si také sedá kombinační styl hry, že? Olomouc jste do šancí pustili až s blížícím se závěrem...

„Ještě by to mohlo být lepší. Pořád se dostáváme do pasáží, kdy zbytečně nakopáváme míče, ale to je také otázka bodů. Čím víc jich budeme mít, tím líp se nám bude hrát. I tahle výhra pomůže.“

Rozhodla definitivně penalta?

„Olomouc byla nebezpečná až do konce, hrozila nákopy a do útoku posunula i stopera Beneše. Že bychom to mohli zvládnout, jsem si říkal až v 90. minutě. Bylo vidět, že každý, kdo za nás nastoupil, nechal na hřišti úplně všechno. Zkrátka jsme chtěli za každou cenu vyhrát.“

SESTŘIH: Liberec – Olomouc 2:0. Premiérový gól Christiána Frýdka a paráda Jusúfa, šance Sigmy likvidoval Knobloch