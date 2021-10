Kopic: O titulu se bavme až po Slavii. 50. gól? Chtěl jsem ho už loni

Předvedli jste proti Jablonci výkon, na který jste dlouho čekali?

„Dá se to tak říct. Naše výsledky byly jedna nula, dva jedna, prostě vždycky o gól. Pak to bylo trápení, soupeř mohl do posledních minut vyrovnat. Teď přišel v uvozovkách trochu jednodušší zápas, kdy jsme dohrávali v klidu. Na to jsme čekali do dvanáctého kola.“

Minule v Teplicích jste měl velkou možnost. Góly ale přišly až nyní, navíc jste skóroval po více než roce.

„Už v posledních třech nebo čtyřech zápasech jsem vždy měl tutovku, takže v hlavě už to trošku bylo. Povedlo se mi dát dva góly, jsem za to rád. Čekal jsem už vážně dlouho.“

A nejdéle v kariéře…

„Ano, mezi profesionály jsem tak dlouhou pauzu ještě neměl.“

Gólem na 3:0 jste dosáhl hranice padesáti ligových gólů. Co to pro vás znamená?

„Pamatuju si ten osmačtyřicátý doma s Brnem loni na podzim. Tenkrát jsem si říkal, že bych mohl dát padesátku do Vánoc. Nakonec jsem si musel rok počkat, takže teď už si nic plánovat určitě nebudu.“

Máte o to větší radost, že šlo o pohledné branky?

„První byl po krásném centru od Mosquery, dal mi to tam parádně. Míč dlouho letěl, takže jsem měl ještě čas přemýšlet. Naštěstí jsem to dal odrazem na zadní tyč. A ten druhý, to jsem šel od půlky ze strany sám. Neviděl jsem nikoho v náběhu, takže jsem věděl, že budu střílet. Hezký gól.“

SESTŘIH: Plzeň - Jablonec 5:0. Dominanci lídra tabulky podtrhl dvěma góly Kopic

Kromě se vás se po dlouhé době prosadil i Pavel Šulc, který hlavně v začátku sezony neproměnil spoustu tutových šancí. Dobírali jste si ho v kabině?

„Chudák si toho vyslechl docela dost. I na tréninku jsme mu dávali čočku. (směje se) Gól mu ale pomůže, potřeboval ho.“

Za týden jedete na Slavii, která ztratila na jihu Čech. Pojedete do Edenu po demolici Jablonce sebevědomější?

„I kdyby Slavia prohrála nula pět, tak budeme obezřetní. Když se píše, že tam můžeme vyhrát, tak pak nevylezeme dvacet minut z vápna. Ale alibisti nejsme a víme, že Slavia není úplně v pohodě. Budeme chtít vyhrát.“

Po třetině soutěže vedete ligu. A ještě se slušným náskokem. Bavíte se v kabině o titulu?

„Ten jsme řešili už po dvou kolech, ale jen ze srandy. Uvidíme až po Slavii, pak se o něm už třeba budeme moct bavit.“