Hložek na gól čekal 64 dní. Platný byl i tak, ale trefa zvedne sebevědomí

Bylo to dlouhé čekání. Nečekaně dlouhé. Rovných 64 dnů. Takovou dobu čekal Adam Hložek na ligový gól. Kýžená úleva přišla v momentě, kdy to Sparta nejvíc potřebovala. V nastavení nedělního utkání s Mladou Boleslaví. Letenští věří, že jejich zázračný mladík teď znovu zařadí nejvyšší rychlostní stupeň. „Snad mi to pomůže,“ přeje si i devatenáctiletý útočník.

Kritika na adresu Adama Hložka, od dob Tomáše Rosického zřejmě nejtalentovanějšího českého fotbalisty? To bylo až do letošního podzimu něco absolutně nemyslitelného. Neměla by totiž žádné opodstatnění.

Rodák z Ivančic hned ve své první kompletní ligové sezoně nasázel sedm branek, k tomu přidal sedm asistencí. O rok později přidal ještě osm zářezů navrch. Až teď se zastavil. V seniorské kategorii vůbec poprvé. Ještě do neděle platilo, že se trefil naposledy koncem srpna. A začaly se objevovat první výtky.

Že neřeší koncovku s dostatečně chladnou hlavou.

Že není tak aktivní.

Že často dlouho drží balon.

Že se snaží brát až příliš odpovědnosti na sebe.

„Adamovi to teď do branky sice nepadá, ale zůstávám úplně v klidu. Víme, co v něm máme. Je to pouze otázka času,“ odrážel v čase Hložkova střeleckého mlčení veškerou kritiku hlavní trenér Pavel Vrba.

Faktem je, že i když mladému reprezentantovi nepřibývaly gólové čárky, pro svůj tým byl pořád obrovsky platný. Stačí letmý pohled na doprovodné statistiky.

ADAM HLOŽEK V SEZONĚ (POUZE LIGA) Zápasy 12 Góly 4 (13.) Asistence 5 (4.) Body 9 (2.) Střely 35 (1.) Střely na branku 14 (5.) Driblinky 40 (1.) Pozn.: Číslo v závorce značí pořadí mezi všemi ligovými hráči.

Hložek je nejaktivnějším zakončovatelem ze všech ligových hráčů. Vyprodukoval nejvíc driblinků. Do toho je druhým nejproduktivnějším hráčem a čtvrtým nejlepším nahrávačem.

„Hložan je dlouhodobě jedním z našich nejlepších hráčů, co se týká ofenzivy. Platilo to i proti Mladé Boleslavi. Předvedl velký výkon. Ať už jde o průnikové přihrávky, dynamické věci, rychlostní akce,“ chválil Vrba.

Herně totiž Hložek ze svého (pořádně vysokého) standardu neslevil. Ve způsobu, jakým si automaticky přebírá míč směrem k brance soupeře, je ve FORTUNA:LIZE naprosto unikátní. Když nabere rychlost, je jen těžko k zastavení. Odstavit ho do balonu, to je pro obránce většinou nadlidský úkol...

Na pozici podhrotového hráče, kam ho Vrba v posledních týdnech často staví, navíc dokáže uplatnit i tvořivost a velice dobré vidění hry. Prakticky v každém utkání pro spoluhráče připraví nějakou vyloženou příležitost. Nebo se do ní dostane rovnou sám.

Nadstavba v podobě bodů dlouho chyběla. Trefa s Mladou Boleslaví ale může tuhle pomyslnou bariéru rozbořit. „Když vyhrajete v poslední minutě takovým gólem, dodá vám to ještě víc sebevědomí. V hlavě jste zase silnější,“ usmíval se Hložek.

